Щит от шин

Работы по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» охватили практически всю столицу. Рабочих и тяжелую технику можно видеть на трассах в Черниковке. Не миновало обновление проспекты Октября и Салавата Юлаева.
Точками ремонтной активности в минувшие выходные стали проспект Октября и Центральный рынок. Согласно планам, за сезон будет капитально отреставрирован целый транспортный узел: улицы 50-летия Октября, Рихарда Зорге, Революционная, Бабушкина, Города Галле и Пархоменко, И еще ряд примыкающих: Оренбургская, Вокзальная, Кировоградская. Помимо замены асфальта там установят новую бордюрную окантовку.
Кипит работа на улице Братьев Кадомцевых. О том, что уже сделано и что предстоит, рассказал мастер бригады Олег Повиленко.
- Будем ставить бордюрный камень, в общей сложности 2695 метров. Объем немалый, но в своих силах мы уверены. Асфальт, как видите, уже уложили. Все по стандартам: два слоя, на площади в 850 «квадратов». Сейчас думаем, как обустраивать техническую полосу. Да и тротуары нужно отреставрировать. Свой вид они уже потеряли, - рассказал он.
Действительно, под ногами – блестящее новизной черное полотно. Сложнее других дались участки, где на поверхность выходят люки канализации, которых здесь 16. Все они подняты в соответствии с новым уровнем асфальта благодаря бетонным кольцам.
По словам рабочих, стартовали они от угла с улицей Рихарда Зорге, конечная же точка – перекресток с проспектом Октября.
А чуть дальше, между главной транспортной артерией мегаполиса и улицей Цюрупы трудятся специалисты ООО «Дортрансстрой».
- Асфальтобетона уложим порядка семи с половиной тонн. Как видите, работает много техники. Пришлось ограничить проезд. Конечно, это усложнило ситуацию для автомобилистов, особенно учитывая круговое движение. Но мы стараемся минимизировать неудобства. В выходные было затишье, использовали его, чтоб ударно потрудиться, - сообщил начальник участка Алексей Федотов.
Обычно ремонт дороги чем-то напоминает стройку: все процессы цикличны, один этап связан с другим. Но сейчас планы спутала погода. В дождь асфальт не укладывается. Потому люди ловят каждый солнечный просвет.
В глаза бросается небольшое отверстие круглой формы, виднеющееся в свежем слое. Неужели дефект? Но укладчики поясняют: отсюда дорожная лаборатория взяла пробу материала. Керн (так она называется) будет испытан на прочность, истираемость, водонасыщение. Если брусок не выдержит проверки, то весь участок будет переделан, причем за счет подрядчика.
- Анализ качества, безусловно, нужен. Многое зависит от материала. Взять тот же щебень. Применяем так называемую изверженную горную породу. Удар она держит хорошо, к тому же отличается морозостойкостью. К влиянию окружающей среды устойчива.
В своеобразном тандеме с укладчиками работают и геодезисты. Их задача – давать необходимые отметки уровня и после проверять соответствие. Профиль любой дороги должен иметь определенный уклон для отвода с полотна ливневых вод.
Станислав ДЯГИЛЕВ.