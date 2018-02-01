Дворник – «птица» ранняя

На часах – шесть утра. Двор едва освещают робкие лучи зимнего рассвета. Довольно тихо: лишь где-то в далеке слышен гул машин. Да едва скрипит снежок под лопатой. Так вот уже 35 лет для сотрудницы ЖЭУ № 61 Анузы Фаткуллиной начинается каждый день.
Семейный подряд
Таких, как она, сегодня немного. Это раньше за четверть века на одном рабочем месте человеку давали почетное звание «Ветеран труда». Сейчас этого нет. Но, тем не менее, преданность своему делу достойна уважения.
Ночью прошел снегопад, засыпавший тротуары и проезды. Спустя час с небольшим город начнет просыпаться. Задача коммунальщиков– сделать пробуждение максимально комфортным. Так, в зоне ответственности Анузы Анваровны – четыре двора: улица Мубарякова, дома №№ 2/1, 4/1 ,6/1 и 8. Глядя на хрупкую женщину, поверить в это сложно. В чем есть своеобразный парадокс, ведь легким труд дворника не назовешь. А выбирают его в основном женщины. Хотя семью Фаткуллиных можно назвать исключением, ибо муж и сын также нашли себя в профессии.
- Мы с супругом из Чишминского района. В Уфе с 1983-го, до этого год прожили в Караганде. Но все же решили вернуться. Старший брат мужа тогда уже трудился в жилищном хозяйстве слесарем. Он и посоветовал пойти в дворники. Своего угла у нас не было. А тут можно было получить квартиру, - рассказывает Ануза Анваровна.
К совету деверя она прислушалась, муж же пришел в ЖЭУ позже. «В первый же рабочий день мне сразу дали метелку, перчатки, спецодежду. Жили тогда на остановке «Бульвар Славы», на участок нужно было ехать в другую часть города. Что делать, вставала ни свет, ни заря и бежала на 110-й автобус, - рассказывает женщина, - через какое-то время дали квартиру.
Поддержка города
Рабочий день дворника отличается от других. Длится он семь часов, уборка делится на утреннюю и вечернюю. В плюс обладатели оранжевых жилетов берут еще и другие обязанности. Например, по уборке лестничных клеток и обслуживанию мусоропроводов. Со снегом Ануза Анваровна обычно справляется с шести до десяти часов, к вечеру принимается за подъезды. Между тем и во дворе забот хватает, особенно зимой. Неудобства доставляют нерадивые автомобилисты. Вот и сейчас женщина разводит руками, глядя на перегородившую тротуар легковую. Наверняка скоро владелец уедет по делам. Но ждать его не представляется возможным: уже светает.
На вопрос, не хотелось ли сменить работу, отвечает просто: сначала были сомнения, потом втянулась. Да и в плане трудав ЖЭУ-61 и УЖХ Кировского района созданы все условия. А благодарственных писем и грамот у Анузы Фаткуллиной дома накопилось много. Ведь раньше она даже управлялась с сугробами без помощи техники. Что было, то было: двадцать лет назад тракторов и экскаваторов у жилищников имелось немного. Выкручивались, как могли. «Помню, сама выходила на дорогу, ловить машины других организаций. Мои затраты покрывались премиальными», - вспоминает дворник.
Сейчас ситуация поменялась: только в технопарке ЖЭУ-61 три трактора. Другие машины при необходимости предоставляет Управление коммунального хозяйства района. Особенно поддержка чувствовалась прошлой зимой, когда столицу накрыли сильные снегопады. В авральном режиме коммунальщики тогда не работали, а жили. Водители грузовиков и погрузчиков отдыхали урывками. Тем не менее перебоев в снабжении запчастями и топливом не было.
В контакте с горожанами
Помогли и местные жители. Вообще, без хороших отношений с ними работу коммунальных служб представить сложно. С одной стороны, это постоянный контакт с председателями домовых комитетов, с другой – простое человеческое взаимопонимание.
- Конечно, было много всего, веселого и не очень. Убирая однажды лестничную клетку, нашла большую сумму денег. Оказалось, что мужчина приехал с Севера, с зарплатой, отметил это хорошенько. А с утра обнаружил пропажу. Моему визиту очень обрадовался, - рассказывает Ануза Анваровна.
К сожалению, не обходится и без происшествий. Так, по вине курильщиков иногда загорается хлам в мусоропроводе. По звонку жильцов дворник прибегает даже быстрее пожарных: открывает нужный отсек, дает доступ к воде.
Помогать людям - даже не профессия, а образ жизни. Для семьи Фаткуллиных он давно уже привычен. Супруг нашей героини трудится в ЖЭУ-61 уже больше десяти лет. Невзгоды и радости рабочих будней они делят на двоих. Впрочем, теперь уже – на троих: к родителям присоединился и сын.
Иван БЕГМА.