Успеть за 24 часа

Жильцы 525 домов в северной части столицы получили сообщение о возможном отключении воды – с 20 по 21 декабря. И дело вовсе не в аварии. Просто в районе строящегося Тимашевского путепровода идет кропотливый процесс переноса.
Огибающая его ветка была уже проложена, ее опрессовали и прочистили. Дело за малым: за 24 часа отсечь часть старой трубы и соединить магистраль с новой. Ход работ проинспектировали глава администрации города Ирек Ялалов и первый вице-мэр Салават Хусаинов.
- По факту отключение коснулось лишь 26 частных домов, хотя предполагалось больше. Вода там появится завтра утром, а сейчас организован ее подвоз на машинах. В нескольких высотках ограничено горячее водоснабжение – чтобы усилить давление в холодной трубе до верхних этажей. Городские службы стремятся минимизировать дискомфорт для граждан и переподключить все максимально быстро, - прокомментировал Салават Сахиевич.
…Котлован на первой из двух точек врезки уже разрыт, над обнаженной трубой колдует сварщик. Точнее, газорезчик: в стальном полотне он выжигает круглый паз. А на поверхности трещит электродная сварка: коллеги готовят стык, который и будет присоединен.
- Заказчик - Управление по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений, исполнитель – СМУ-2 «Эколог» БСНС. Мы в свою очередь перекрыли магистраль и оказываем необходимую помощь, - рассказывает технический директор МУП «Уфаводоканал» Владимир Чернецов.
Кипит работа и с другой стороны путепровода. Здесь в глаза бросается мотопомпа, выбрасывающая из раскопа мутную жидкость. Мастер Дмитрий Игнатьев объясняет: грунтовые ручьи залегают очень близко, приходится их откачивать.
До строящегося путепровода – сотня метров. Получается, что отрезанная труба лежит прямо под будущей автодорогой. А вновь уложенная подходит сбоку, под углом. Дотянуть осталось решающие два метра.
- К работе приступили вчера, в 22 часа. Перекрыли задвижку, остатки воды сбросили в канализацию. Потом еще временно перенесли проходящие здесь коммуникации. Сейчас уже началась сварка. Думаю, что уложимся в срок, - говорит Игнатьев.
Пожелав водопроводчикам удачи, направляемся к мосту. Возведение перехода, способного разгрузить от машин северный въезд в Уфу, планируется завершить в 2018 году. На данный момент специалистами из «Мостоотряда № 30» поднято большинство опор и часть навесного строения.
- Вес одного железобетонного перекрытия 60 тонн. В каждом из четырех пролетов их по девять, сюда прибавляем пятый. Его масса – 300, а всей конструкции - примерно 2460 тонн, - объясняет прораб Сергей Юдин.
Становится ясно, почему здесь так много кранов – от малотоннажных «Ивановцев» до тяжелых «РДК» и «Хитачи». Учитывая близость подземных вод – не просядет ли грунт?
- Местность здесь несколько заболочена. Потому под каждым из шести «быков» предварительно сооружен многометровый свайный фундамент. Хотя со стороны Тимашево возможность проседания мы все же допустили. Там поработали подрядчики из Питера: уложили специальную дренажную ленту. Она позволит избежать размывания, – говорит геодезист Радмир Давлетшин.
Вместе с прорабом они направляются к месту, где будет третья опора. Это – самая высокая точка будущего моста. Правда, пока виден лишь засыпанный фундаментный котлован, границы которого строители отмечают. По их словам, здесь закопан действующий кабель, который нельзя задеть.
Этой опоры пока еще нет, зато поставлены все остальные. В том числе и последняя, венчающая выезд в сторону Тимашево, где сейчас работает техника.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Ivanbegma@yandex.ru