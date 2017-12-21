В Конгресс-холле стартовал конкурс «Учитель года столицы Башкортостана-2018». В этом году в нем примут участие более 60 педагогов.
- Это золотой фонд города и республики, - приветствовал профессиональный форум заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. – Конкурс способствует выявлению талантливых учителей, распространению педагогического опыта, эффективных методов обучения и воспитания, открывает новые имена.
Розалия Галиуллина преподает английский язык в центре образования №26. В профессии нашла себя не сразу: после окончания вуза год проработала в школе, а потом два - стюардессой. Но даже в небе Розалия не смогла забыть своих любознательных учеников и суматошную школьную жизнь.
- Общение с детьми помогает держать себя в тонусе, и не только учить, но и учиться, - говорит она, - может быть, поэтому темой самообразования стало «Формирование коммуникативной компетенции на уроках английского языка через традиционные формы обучения». Сегодня, когда у многих семей есть возможность путешествовать, главной мотивацией изучения предмета становится выезд за рубеж. Попадая в иную языковую среду, ребенок хочет понимать, о чем говорят граждане других стран.
Кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы школы №51 Елена Исакова считает, что ее предмет - самый необходимый:
- Искусство слова формирует личность, человека думающего. Когда у ребенка есть своя точка зрения, пусть и спорная, значит, мы не зря едим свой хлеб. Наша задача в том и состоит, чтобы ученик как можно больше проявил свое «я».
Темой научного поиска Елены Михайловны стала «Внутренняя речь в произведениях Льва Толстого», она успешно использует ее на уроках в старших классах, ребята ищут психологический подтекст в романах Достоевского.
Ильдар Файзуллин впервые решил попробовать себя в профессиональном состязании, хотя в школе работает 25 лет.
Он преподает историю и обществознание в лицее №90. В свете дискуссии, которая вспыхнула в обществе после выступления в немецком парламенте российского подростка, нам было интересно узнать мнение педагога.
- Мне тоже хотелось бы увидеться с учителем мальчика, - делится он. – Спросить, как у ученика сформировался такой взгляд на Великую Отечественную войну. Несмотря на то, что часов на ее изучение недостаточно, мы четко расставляем акценты: кто освободитель, а кто агрессор. В этом году обязательно предложу ребятам задание: какую речь приготовили бы они для депутатов бундестага.
Айгуль Загирова из школы №117 – участник конкурса «Учитель башкирского языка и литературы столицы Башкотостана-2018».
- Знать свою культуру – обязанность любого образованного человека, - считает она. – Преподаю в начальных классах. Занятия в игровой форме дают хорошие результаты. За 10 лет накопился определенный опыт, надеюсь, что конкурс станет для меня катализатором новых идей.
Светлана ЯНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.