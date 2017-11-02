Уголки Уфы
Ах, белый теплоход!
или Три проекта юбилейного года
Давным-давно, когда Монумент Дружбы существовал ещё только в проектах, а скульптор Михаил Бабурин был озабочен поисками подходящих моделей для бронзовых фигур башкирки и русской, стоял на берегу Белой задумчивый Василий Иванович Чапаев. Стоял спиной к реке и лицом к городу. Вокруг памятника был небольшой уютный сквер, зато берег Белой был вполне в первозданном виде – весь в высоченной траве. Лишь здание спасательной станции да крупорушка, вокруг которой всегда вились тучи голубей, напоминали о том, что здесь всё-таки город. И даже в 1970-м, когда выше и ниже по течению реки у реки появилась бетонная набережная, здесь не изменилось практически ничего. И на это были причины.
В ноябре 1967-го в газете «Советская Башкирия» появились рисунки Валентина Моджина строительства набережной, причём с таким лирическим пояснением: «В голубом кольце рек, как в крепких объятиях, стоит столица республики. Уфа, Дёма, Белая… Самая величавая из них, конечно, красавица Агидель. Тысячи и тысячи лет бежала она мимо уфимских шиханов, спокойная летом и бурная в паводок. Весной только-только трогался лёд, как потоки воды бились в крутые берега, разрушали их… Теперь этому речному буйству приходит конец, вдоль правого берега в районе старой Архиерейки, Случевской горы, Сутолоки, Пугачёвской слободы строители укладывают тяжёлые бетонные плиты».
Заметьте, ни слова о береге ниже возведённого в 65-м Монумента Дружбы.
А теперь позвольте удариться в воспоминания. Весной 1968-го под руководством нашей учительницы Анастасии Григорьевны Решетовой мы спустились из парка Салавата к Белой и стали сыпать в наполненные землёй квадратики плит набережной семена травы. Наши четвероклассные труды были «дезавуированы» лишь в прошлом году при сооружении новой набережной.
И ещё один эпизод тех давних годов. Ровно полвека назад, сидя за домашним заданием, я вдруг подумал: «Когда настанет 100-летие Октября, вот, должно быть, праздник будет». Тогда казалось, всё это случится в далёком, но очень даже ясном будущем. И вдруг оно пришло…
Для тех, кто не совсем в теме, поясню: в 1967-м отмечался полувековой юбилей Октябрьской революции. Всё вокруг тогда «дышало» этой датой: улицы Уфы были заполнены юбилейными лозунгами и транспарантами, на площади у переехавшего с Верхнеторговой площади базара и получившего важное имя – Центральный рынок, установили огромный символ государства – серп и молот. Улицу Диагональную и вовсе переименовали в честь 50-летия Октября. Вечерами мы с интересом, почти как нынешний сериал, смотрели по ТВ документальный фильм «Летопись полувека» (50-серийный, ясное дело). Газеты едва ли не ежедневно сообщали о «трудовых победах». А уфимские строители как по волшебству «вводили в строй» всё новые объекты, которые по сей день украшают город. И в кошельках советских граждан появились необычные – «толстенькие» юбилейные монеты – 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль.
Но многое из того времени осталось как бы за кадром. Разве мог я запомнить, например, что 7 марта 1967-го не только женщинам, но и всему рабочему люду подарили ещё один выходной – страна перешла на пятидневку?
Сначала о том, о чём тогда не ведали даже в самых высоких и секретных кабинетах (разве что догадывались). В полдень 11 июня над нашим городом пролетел американский спутник типа Corona. Проще говоря, спутник-шпион. По команде с Земли установленный на его борту фотоаппарат с моторчиком произвёл фотосессию расслабленной, залитой тёплым солнцем и ни о чём не подозревающей воскресной Уфы. Превратности судьбы: аэрофотосъёмка Уфы 60-х до сих пор хранится где-то под грифом «секретно», а заокеанский «портрет» города с заоблачных высот давным-давно общедоступен. И если вы его не видели, поверьте, на нём есть много чего интересного. Например, видно, что первого здания железнодорожного вокзала, снос которого начался как раз в 67-м, к 11 июню уже не было. Что плиты на берегу Белой лежат пока только у станции «Юность», что у будущего памятника Салавату Юлаеву вовсю идут земляные работы, а пятиэтажка с магазином «Волна» ещё только строится. Впрочем, не все любят планы и схемы, поэтому перейдём к фотографиям наземным.
В августе 67-го некий фотограф (вероятнее всего, им был Анатолий Бельский) сделал целую серию снимков готовящейся к революционному юбилею Уфы. На одном из них представлен «живой» календарь на фоне кинотеатра «Идель» в парке имени Матросова. С надписью: «До юбилея 50-летия Советской власти осталось… дней». Так вот, на момент съёмки их оставалось 91. И, стало быть, на дворе 8 августа. На всякий случай с помощью отличного сайта «Архив погоды по городам СНГ (19 и 20 века)» уточним, тепло ли в тот день было, уж больно легко одеты девушки на снимке. Всё точно: днём +27, количество осадков – 0.
Затаив в душе тепло солнца давнего августа, попробуем восстановить атмосферу главного праздника того года. Для этого в Книжной палате РБ обратимся к подшивке «Советской Башкирии» за второе полугодие 1967-го.
Итак, в номере от 9 июля сообщается, что в Уфе, на бульваре Славы, «состоялось открытие бюста славного сына башкирского народа, прославленного лётчика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гайсиновича Гареева». Номер от 11 июля: «Дворец машиностроителей замыкает Первомайскую улицу. Он ещё в лесах. Строители треста №3 готовятся сдать его в эксплуатацию к юбилею Советской власти…». 18 июля газета пишет: «На днях утверждён проект строительства газетно-журнального комплекса в Уфе. Автор его – коллектив московского института «Гипрокинополиграф». Для строительства отведена площадка на углу улиц Пархоменко и 50-летия Октября (Диагональной), рядом с территорией ипподрома… Строительство начнётся уже в этом году». И без фотографии сразу ясно, что это ныне всем известный Дом печати. А 26 июля читатели узнали, что на Белой у Монумента Дружбы планируется построить новый речной вокзал. Но об этом чуть позже…
В кинотеатрах в середине лета идут «Маленький беглец» и «Вертикаль», но в августе на первом месте вновь «Фантомас»: давно ушедший на «вторые» экраны, он победоносно вернулся в «Родину»!
Продолжение в следующем номере.
Анатолий ЧЕЧУХА.
44uha@mail.ru