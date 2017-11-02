ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Мой дом – моя кухня!- Соседка готовит у себя дома еду на продажу в больших количествах. Цех она развернула еще в 2011 году, и с тех пор каждый день моя квартира наполняется удушливым запахом фритюра. Обращалась в различные инстанции, но безрезультатно. Муж - инвалид первой группы, страдал астмой, так и умер в прошлом году… Неужели нельзя это прекратить? - обратилась в редакцию читательница «УВ» Рина Усманова.Заклеенные скотчем плинтусы и розетки, настежь распахнутые окна. Но несмотря на эти превентивные меры, в гостях у Рины Фазыловны все же чувствуется устойчивый запах жареного.Женщина начала бить тревогу еще шесть лет назад, вызывала участкового, обращалась в Роспотребнадзор, госжилинспекцию, администрацию Кировского района и даже дошла до Верховного суда РБ. Но так ничего и не добилась. Почему?Увлеченная кулинарией соседка, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, пояснила ситуацию следующим образом:- Мне 67 лет и одной пенсии на жизнь не хватает, поэтому решила организовать свое дело. У меня все законно. Зарегистрировалась в налоговой, каждый квартал отдаю туда около семи тысяч рублей, - рассказывает Насиха Хайруллина. – Да и клиентов у меня не так много – ежедневно готовлю для 8-10 человек. Я не знаю, чем мы ей не угодили.Но о том, в каких условиях готовится пища – известно одним хозяевам квартиры. Мы же можем судить об этом только исходя из официального ответа администрации Кировского района. На выездной проверке были зафиксированы «…стойкий запах горелого подсолнечного масла, множество больших сковородок и кастрюль. Каких-либо документов, разрешающих данную деятельность, предоставлено не было».Больше всего нас удивил ответ Роспотребнадзора:«Действующими нормами санитарного законодательства РФ не устанавливаются обязательные санитарно-эпидемиологические требования к содержанию жилых помещений…».Иными словами, предпринимателю «на дому» можно делать что угодно? А если хозяину захочется разводить десятками пекинесов или устроить химическую лабораторию для изготовления мыла?- Каждый имеет право на свободное использование своего имущества для предпринимательской и другой, не запрещенной законом, экономической деятельности, оформить ИП. Но это не должно нарушать права и законные интересы других граждан, а также требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, - говорит юрист Тимур Ахмадеев. - В суде необходимо доказать факт нарушения прав и законных интересов, для этого нужно провести независимую экспертизу воздуха в своей квартире, собрать доказательства в виде объяснений иных жильцов дома, запросить сведения ЕГРИП и необходимые документы у изготовителя, также можно провести судебные экспертизы.В сухом остатке получается: еда готовится в квартире на заказ. Каким образом – никого не интересует. В Москве и других крупных городах домашние обеды давно стали трендом. До Уфы такая мода еще не добралась, но подумать страшно до чего дойдет, если это случится. Ведь «кухонную» деятельность никто не контролирует.Анастасия ЛИСТКОВА.echo91@mail.ru