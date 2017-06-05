Набирайте энергии

- Вдохните глубже, считайте – раз, два, три… Почувствуйте, как каждая ваша клеточка наполняется кислородом, - звучало в воскресный день над площадкой около Национальной библиотеки имени Заки-Валиди. На Международный день йоги собрались поклонники системы из разных городов и регионов страны – Челябинской области, Красноярска, Белорецка, Нефтекамска, и, конечно, Уфы. Все пришедшие, удобно расположившись на ковриках, старались следовать указаниям инструктора и поймать удивительное ощущение единения с природой, солнцем и воздухом.
Началось все с мастер-класса, который дала инструктор-специалист по традиционным системам оздоровления Галина Абдрашитова. Тем, кто пришел впервые, показала основы – с чего начать, как правильно дышать и выполнять асаны. Те же, кто уже давно занимается, с удовольствием погрузились в атмосферу внутренней гармонии.
Упражнения, на первый взгляд, казались вполне простыми, особенно для новичков - принять позу кролика. змеи…
- Начинаем, конечно, со знакомого, - говорит Галина Владимировна, - потом задачи усложняются, все идет поэтапно. Но уже после первых уроков можно почувствовать себя по-другому. Прежде всего, улучшается кровоснабжение. Многие спрашивают, можно таким образом победить и депрессию? Откуда ей взяться, если каждый день заряжаешься энергией? Мы же привыкли сначала беспросветно хандрить, а потом искать ответы, как от этого состояния избавиться.
- Йога - упражнения для тела и души, - вступает в беседу представитель Индии шейх Масуд Махбуб хари, ординатор кафедры хирургии Башмедуниверситета, - она для всех и не делит людей по вероисповеданию, возрасту, национальности, йога доступна и взрослым, и детям.
Занятия шли около трех часов, но пролетели они незаметно….
Лилия ЗИМИНА.