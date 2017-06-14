Из ниоткуда в никуда

- Вы нашего фотографа не встречали? - спрашиваю и вижу в глазах собеседника нарождающийся когнитивный диссонанс. Потрепанный бомж, в компании столь же потертых жизнью женщин кашеварит что-то непритязательное на костре в зарослях возле истока Сутолоки.
- Ты бы еще про синего слона спросил, - хрипло хохочет одна из его спутниц...
А ведь начиналось наше приключение с невинного детского воспоминания о переброшенном через Сутолоку железного мостика, куда окрестную детвору приводила жажда открытий.
- Помню тот день, когда мы с братом впервые пришли на этот мостик, - вспоминает одна из старожилок нарождавшейся тогда Молодежки Ольга Лучинина. – Он казался удивительным, потому что был закрыт воротами со всех сторон. Но для нас они не служили преградой, мы спокойно протискивались между железными прутьями и прогуливались по нему, пытаясь разглядеть в раскинувшихся под ним «джунглях» исток Сутолоки.
... И вот мы вышли из редакции на поиски моста. Память подсказывала, что он должен быть где-то за автотранспортным колледжем, вот только новая многоэтажная застройка и девственные заросли так нас запутали, что мы с фотографом умудрились потеряться в ста метрах от цивилизации.
А ведь когда-то эта небольшая, всего в шесть километров длиной, речка сыграла довольно важную роль в истории нашего города. До сих пор ходят споры о происхождении ее имени. Наиболее популярны три версии: угро-финская, согласно которой название произошло от «су» - вода, «колока» или «колка» - толочь, месить, буквально «толочь воду», и две тюркские. По первой из них речка получила название из-за бурного весеннего течения: «су» - вода и «тилак» - бешеный. А по второй имеет значение «просьба о воде»: «су» - вода, «тэляк» - просьба.
Именно на ее берегах когда-то стояли южные стены Уфимского кремля, а затем стали селиться посадские люди. В былые времена по реке сплавляли лес, на ней стояла водяная мельница, ловился рыба хариус, а в самом устье торговцы держали садки с рыбой (осетры, стерляди, лещи, судаки, белуга). Причем это было не так уж и давно, всего столетие назад. В одном из своих историко-революционных романов уфимский писатель Роберт Паль описывает, как главный герой на лошади переплывает речку, спасаясь от колчаковцев...
Правда, мое поколение Сутолоку застало уже совсем иной –резко пахнущей промышленными и бытовыми стоками, но все равно мы к ней относились с пиететом - одним из любимейших квестов тогдашней пацанвы была прогулка вдоль речки от истока до устья. Это было нелегко, потому что она то и дело ныряла в закрытые территории заводов и предприятий. Но зато, дойдя до ее слияния с Белой, потом можно было чувствовать себя настоящим Колумбом, и ты становился во дворе героем дня.
Сегодня речка превратилась в невидимку – новый проспект Салавата Юлаева несколько раз пересек ее русло, поэтому ее быстрые воды пришлось упрятать в трубу. И сутолока машин, несущихся по одной из главных магистралей мегаполиса, теперь полностью оправдывает русский омоним ее наименования.
А мост мы все-таки нашли. Вот только выглядел он уже совсем не так, как отпечатался в детстве. Ржавые ворота, срезанная на металлолом железная обрешетка, зияющий дырами бетонный настил. Мост, ведущий из ниоткуда в никуда. Как символ необратимого воздействия неумолимой поступи Человечества на окружающий его ландшафт.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.
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