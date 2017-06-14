Из ниоткуда в никуда

Президент Сербии Александр Вучич в качестве нового премьер-министра предложил парламенту министра госуправления и местного самоуправления Ану Брнабич, об этом он заявил в официальном обращении к ...

Полиция Нью-Йорка подтвердила, что в ДТП пострадали десять человек

Полиция Нью-Йорка подтвердила в четверг РИА Новости, что 10 человек пострадали в результате ДТП на Манхэттене. "Десять человек получили ранения, один доставлен в госпиталь", — сообщил ...