Языки, танцы и спорт

Учебный год - позади, самое время задуматься об отдыхе для своих чад. Где же можно с пользой провести каникулы?
Для уфимских ребят открыты 129 лагерей дневного пребывания на базе 12-ой школы и 8 учреждений дополнительного образования, 23 загородных оздоровительных и лагерь труда и отдыха, а также четыре детских санатория. Провести время с пользой можно и в 124 трудовых объединениях.
Всеми видами отдыха планируется охватить 113 тысяч детей, подростков и молодежи, в том числе и более 16 тысяч из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Но что делать, если бесплатной путевки вы не получите, а отдых в школьном лагере дневного пребывания не привлекает? Мы изучили предложения и выяснили, что выбирать есть из чего, правда, для родительского кошелька недешево.
Если хотите, чтобы ребенок подучил английский, отправляйтесь в офисы частных языковых курсов, открывших свои летние городские лагеря. Уровень цен здесь примерно одинаковый. Например, «Уфимская лингвистическая академия» предлагает путевку за 10000 рублей, экскурсии оплачиваются отдельно, «Империя открытий» - 16500, «Just speak» – 12500.
Можно выбрать спортивный или танцевальный лагерь. Их в изобилии сейчас предлагают многие фитнес-центры. В детском центре «Динамо» смена в 10 дней обойдется в 10800-12000. Cтудия современной хореографии «Right Dance» предлагает сессию в танцевальном лагере за 11600. В детском лагере фитнес-клуба «Pushkin» смена обойдется в 14900. Аналогичные услуги предлагают и другие спортивные центры, не составит труда подобрать их по своему вкусу и кошельку. Но ясно, что для семей со средним достатком это немалая статья расходов.
Венера КАРИМОВА.