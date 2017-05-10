Журналист спешит на помощь

Вместо газона – «лягушки»
- Во дворе нашего дома № 203 по улице Менделеева не так много парковочных мест. Но есть соседи, которые в буквальном смысле захватывают их под свои машины: ставят столбы и вешают цепочки с замками. Эти конструкции мешают пешеходам. Проблема хроническая, каждый раз приходится с ними ругаться, - пожаловалась в редакцию Светлана Яхина.
Мы выехали на место, чтобы оценить масштаб проблемы. Дорога во дворе довольно узкая, бордюра нет, а там где напрашивается газон - рассыпана щебенка (позже мы выяснили, что ее завезли сами жильцы). На ней и расположены машины, которые огородили где-то цепью, где-то простой лентой, а под некоторыми пока прячутся «лягушки» - железные конструкции, занимающие место для автомобиля. Самозахват придомовой территории - явление распространенное. Борьба за свободный «пятачок» порой приводит к нешуточным скандалам.
Между тем подобные действия попадают под статью Кодекса РФ об административных правонарушениях «Незаконное занятие земельного участка». Наложить штраф на автовладельцев поможет обращение в полицию. К заявлению необходимо приложить фотографии с госномерами, подтверждающими данный факт.
А чтобы помочь жильцам вышеуказанного дома, мы обратились в обслуживающую организацию - ООО «Новостройка» и пригласили ее сотрудников на внеочередной рейд, чтобы навести во дворе порядок.
- С этой проблемой мы сталкиваемся преимущественно весной. Зимой ограждения не ставят, так как их заметает снегом и они бесполезны. Если жители не обращаются к нам с жалобами, проводим рейды по выявлению самовольных парковок раз в полгода, - говорит директор ООО «Новостройка» Ямиль Кутлуев.
Вместе с рабочими мы отправились по адресу, где демонтировали незаконно установленные ограждения.
Фото Риты Ишниязовой.
Подпись к фото: Сотрудники ООО «Новостройка» избавляют двор от незаконных ограждений.