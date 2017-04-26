Мост в будущее

- Каждая балка - 70 тонн. Всего их установлено девять. Конструкция железобетонная. Причем монолитная, а не полая, - рассказывает прораб Сергей Юдин, - сейчас мы их «связываем»: армируем, делаем опалубку, заливаем швы.
Тимашевский переезд – стратегическая точка на транспортной карте города. Об автомобильных пробках здесь впору слагать притчи. Уже в недалеком будущем изменить ситуацию должен растущий мост. О том, как идет строительство, мы расскажем нашим читателям сегодня.
Еще издали видны тяжелые строительные краны: 25-тонник «РДК» и стотонный «Хитачи». Пока они отдыхают. А с восьмиметровой высоты доносится характерный треск электродов: рабочие ЗАО «Мостоотряд № 30» довершают первый пролет.
Несущие сегменты, что длиной 33 метра, привозятся с завода в Челябинске, а з 18-метровые, что мостовики положат на завершающем этапе, они делают у себя на базе. Опоры делаются из специального состава марки В-30. Причем заливка их велась прямо на месте: собирали опалубку, формировали, давали выстояться. Устойчивость «быкам» гарантирует металлическое основание, уходящее в грунт на 14 метров. В то же время грузовики и другая техника работала на отсыпку будущего въезда на мост. По словам водителей, только сюда они завезли более 20 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. И работы еще не завершены.
Вид с высоты
Надев каски, поднимаемся наверх. Впереди, в нескольких десятках метров, виднеется железная дорога, а за ней - уже сооруженная колонна.
- Скоро перейдем на ту сторону, - говорят монтажники, - как только субподрядчики перенесут свои коммуникации.
Но есть свои «нюансы». Именно здесь проходит питающий Черниковку водопровод, а также газовый трубопровод внушительных размеров и кабель высокого напряжения.
Перебросить все эти линии в обход будущего моста – работа не простая. О том свидетельствуют барханы выкопанной из траншей земли.
- В пасмурную погоду работать не очень удобно, особенно сварщикам. Видите, они делают окантовку для бетонного шва. Здесь газовый аппарат неприменим, только электрический. Оптимальные условия для нас когда солнечно, но не слишком жарко, - продолжает Юдин, – как бы там ни было, а график есть график, отставать нельзя.
Сдача двухполосного путепровода в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал будущего года. Ведь ко всему прочему, он будет обустроен еще и двухметровым тротуаром и шумозащитными экранами.
Мост новый. А дороги?
По замыслу градостроителей, появление Тимашевского переезда позволит разгрузить основные улицы Орджоникидзевского и Калининского районов. В их числе – Сельская Богородская, по которой мы возвращались в редакцию. Асфальт здесь давно нуждается в ремонте. Как оказалось, его уже ведут сотрудники ОАО «ДСУ-2».
Так, рядом с остановкой у пляжа «Райский берег» выгружали бордюрные блоки. Каждый из гранитных параллелепипедов весил более ста килограммов. Однако пик активности был замечен чуть дальше.
- Фреза здесь уже прошла. А перфоратором отбиваем то, что она не смогла срезать. Отслуживший свое асфальт снимается на глубину пяти сантиметров, иначе от колейности не избавиться. Что дальше? Будут уложены выравнивающий и «лицевой» слои, - говорит мастер Сергей Герасев.
Укладкой нового полотна займутся уже другие «спецы». Задача данной бригады – снять старое, по всей ширине дороги. За десять дней труда пройдено 750 метров. На вопрос о сроках завершения работ ремонтники только чуть улыбнулись: «Приезжайте в конце октября. Начали от перекрестка с улицей Седова. Закончим в районе моста у стадиона имени Гастелло».
Иван БЕГМА.