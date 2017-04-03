Люди с безграничными возможностями

Ежегодно 4 апреля в республике проходит торжественная церемония награждения Общественной премией Римы Баталовой «Молодость нации».Особую радость победа принесла одиннадцатилетней Мелисе Кояшовой, отмеченной в номинации «Прорыв года». Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №18 мечтает стать паралимпийской чемпионкой, как и Рима Акбердиновна, защищать честь Башкортостана и России на международных состязаниях. Первые шаги уже сделаны: она является неоднократной победительницей городских и республиканских соревнований по плаванию среди инвалидов по слуху, в марте этого года выполнила второй спортивный разряд на Первенстве республики.- Благодаря деятельности фонда «Молодость нации» наши дети преодолевают невзгоды и становятся примером для всех в том, как стать твердыми духом, уверенными в своих силах и завтрашнем дне, - отметил на вручении глава администрации Уфы Ирек Ялалов.Премия, учрежденная в 2012 году, вручается спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, добившимся высоких результатов, спортивным семьям с особенными детьми и средствам массовой информации, освещающих проблемы спортсменов с инвалидностью. Победителей в семи номинациях: «Прорыв года», «Спорт без границ», «Надежда паралимпийского спорта», «Секрет победы», «Воспитать чемпиона», «По зову сердца», «Открытый взгляд», конкурсная комиссия выбрала из более чем 100 соискателей.- Подрастает плеяда молодых людей, которые хотят заниматься спортом и побеждать, а мы должны помочь им. Обратиться за поддержкой в фонд сможет любой желающий, - сообщила о целях фонда 13-кратная паралимпийская мира, депутат Госдумы, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова.Награды в других номинациях вручили сенатор, олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, депутаты Госдумы РФ Валерий Газзаев и Гаджимурад Омаров, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Максим Михайлов, министр культуры РБ Амина Шафикова, министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта.- Наши ребята уже есть в сборной команде страны. Другие стремятся к тому же и спрашивают, когда же вы объявите следующий конкурс, чтобы мы могли в него попасть. Они знают, чтобы завоевать премию, надо много заниматься, - поделилась Рима Баталова.Зиля БАДРИЕВА.