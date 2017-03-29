Диспансеризация - шаг к здоровью

«Нам некогда ходить по поликлиникам, мы работаем», - говорит большая часть трудоспособного населения. Голова кружится? Сердце учащенно стучит? Наверное, погода меняется. А потом – срочный вызов, больница. А иногда и такое приходится слышать: «Здоровый был мужчина, а вдруг взял скончялся, прямо на работе».
- Такие случаи, к сожалению, нередки. Бывает, еще нет клинических проявлений, но есть скрытно протекающие процессы. Человек не знает, что болен, поэтому не предпринимает мер предосторожности. Если имеется комбинация трех факторов - курение, избыточная масса тела, низкая физическая активность, то он уже просто обязан пройти диспансеризацию и разобраться со своим здоровьем, - говорит главный врач поликлиники №43 Юлия Кофанова.
Каждый взрослый гражданин, начиная с 21 года, имеет право пройти ее один раз в три года. Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» проходят ее ежегодно. Для этого необходимо обратиться в поликлинику к участковому терапевту.
- Сегодня в условиях нарастающего темпа жизни, неизбежных перегрузок и других отягощающих факторов перед человеком стоит сложная задача – сохранить свое здоровье. Если к вам обратился участковый врач с предложением пройти диспансеризацию, не отказывайтесь, - советует Юлия Анатольевна.
На первом этапе пациента проверяют на хронические заболевания, оценивают угрозу их развития. Упор - на раннюю диагностику. Проводится анкетирование, измерение окружности талии, веса, определяется индекс массы тела, оценивается степень ожирения, измеряется давление, выполняется около 8-10 различных обследований, в том числе довольно дорогих (холестерин, глюкоза в крови, клинический и биохимический анализы крови, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости).
Полный перечень зависит от пола и возраста пациента. Например, пожилым добавляют анализ кала на скрытую кровь (для ранней диагностики онкозаболеваний). Для женщин после 39 лет обязательны маммография и осмотр гинеколога – исследования, способные выявить первые признаки рака шейки матки и молочной железы. Несмотря на то, что флюорографию многие считают не очень эффективной, она нужна не только для определения ранних признаков злокачественных опухолей легких, но и для профилактики развития туберкулеза.
Второй этап диспансеризации включает в себя более глубокие исследования, и его проходят те, чье здоровье требует дополнительного обследования. В случае необходимости пациент получает направление для получения специализированной медпомощи, включая высокотехнологичные операции.
Для пациента медосмотр проводится бесплатно. Средства выделяются из федерального бюджета. Для каждого возраста сформированы тарифы. Минимальный – для мужчин 21, 24, 27, 30, 33 лет. На них выделяется 1099,34 рубля. Максимальный, 2593,03 рубля, для женщин 51, 57, 63 лет. Разница связана с набором обследований, предусмотренных для каждого возраста.
В 2016-м в республике при проведении диспансеризации выявлены социально значимые заболевания: туберкулез – 45 случаев, злокачественные новообразования – 490, сахарный диабет – 1739, ишемия сердца – 4337, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением – 16197.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.