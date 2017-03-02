Под присмотром - воздух, земля и вода

В наступивший Год экологии и особо охраняемых природных территорий в Уфе запланировано около 90 мероприятий различной направленности. Как рассказал начальник отдела экологии и охраны окружающей среды Управления по обеспечению жизнедеятельности города Данил Клементьев, они направлены на решение существующих экологических проблем.
Стакан чистой воды
- Одна из главных проблем современного мегаполиса - проблема утилизации отходов жизнедеятельности. Определенную опасность представляют сточные воды, - уточнил Данил Клементьев.
Для улучшения охраны окружающей среды в последние годы в Уфе предпринят ряд мер по строительству и реконструкции третьей очереди очистных сооружений канализации, что позволил решить актуальные проблемы миллионного города. Запуск блока полной биологической очистки сточных вод №3 дал возможность полностью прекратить сброс неочищенных стоков в реку Белую. С началом его работы мощность городских очистных сооружений увеличилась до 530 тысяч кубометров в сутки. Такой производительности достаточно для обеспечения очистки всех сточных вод города, в том числе и с учетом перспективы его развития.
Ввод в строй цеха механического обезвоживания и сушки осадка сточных вод, а также сооружений по сгущению избыточного ила позволили обезвреживать весь канализационный осадок.
А с началом эксплуатации станции ультрафиолетового обеззараживания была обеспечена эпидемиологическая и экологическая безопасность сточных вод при их отведении.
Перечисленные меры, реализованные «Уфаводоканалом», позволили существенно улучшить экологическую ситуацию. На реализацию проектов за счет различных источников финансирования было привлечено 4 млрд 950 млн рублей.
- Наша питьевая вода по всем показателям соответствует российским нормативам безопасности и качества. Ежегодно производится более 550 тысяч анализов ее качества, - уточнил Клементьев. – Всего предприятием «Уфаводоканал» в прошлом году было забрано 120,2 млн кубометров воды. Снабжение города обеспечивается из семи водозаборов.
Опутывая сетью ливневок
Для повышения надежности и безаварийности системы транспортировки сточных вод города проводится планомерная замена и санация канализационных сетей, в том числе напорных и самотечных коллекторов большого диаметра. За последние три года восстановлено около четырех километров трубопроводов.
К работе по улучшению состояния ресурсов также привлекаются и городские предприятия. Ими проводятся проектирование, строительство и реконструкция сооружений локальной очистки сточных вод (УМКК, объединение «Прогресс», «Дубитель», «Солитон», «Иммунопрепарат», УППО, Уфимский витаминный завод). На Уфимском и Ново-Уфимском нефтеперерабатывающих заводах завершена реконструкция системы сбора и откачки производственных сточных вод.
В настоящее время на территории города функционирует система ливневой канализации протяженностью более 124-х километров. Также в Уфе ведутся работы по комплексному решению проблемы поверхностных ливневых и талых стоков, запланировано строительство новых очистных сооружений на 30-ти вновь отведенных участках. В 2016 году было отремонтировано 104 дождеприемных и 60 смотровых колодцев.
Паводок отступит
Для защиты правого берега реки Белой в районе улицы Набережной ведутся берегоукрепительные работы, что позволит не только решить проблему обмеления реки на данном участке. По проекту полностью исключится возможность подтопления микрорайона Нижегородка в период прохождения весеннего паводка, в зоне которого могут оказаться более 1 650 домов с населением порядка 7,5 тысяч человек. В настоящее время завершено строительство первой части объекта протяженностью 1,2 км. Следующие 2 км планируется построить до 2019 года.
Перед началом весеннего половодья проводится санитарная очистка береговых линий рек и озер силами служб города и других организаций, расположенных вдоль водных объектов, попадающих в зону затопления. Чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях «Уфахимпром», в период весеннего таяния снега Специализированным центром «Защита» ведутся постоянный контроль и мониторинг за состоянием данной территории.
Путешествие сугроба
Снежные свалки имеются на территории всех семи районов. Кроме этого, на территории Ленинского и Октябрьского районов имеется еще по одному дополнительному действующему снежному полигону. Калининский, Орджоникидзевский, Кировский, Демский и Советский продолжают оформление земельных дел по обустройству дополнительных снежных свалок.
Все они по периметру имеют обваловку, естественное или искусственное ограждение, освещение, оборудованы подъездным путем, контрольно-пропускным пунктом со шлагбаумом и бытовым помещением для ведения учета завозимого снега, оснащены необходимой техникой и оборудованием. Снежные полигоны отвечают всем прописанным в федеральном законодательстве требованиям к организации подобных объектов городского хозяйства. Земельные участки согласованы в Министерстве природопользования и экологии республики.
Продолжение темы читайте в следующем номере.