

О чем расскажет новая квитанция?





- Первым делом скажу о вводимых нормативах. По водопотреблению для каждого конкретного дома они будут отличаться в зависимости от количества этажей. То же касается электричества: сыграет роль наличие лифта, - сказал Ардаширов, - всю необходимую информацию можно найти на нашем сайте, разместим ее и в ЖЭУ.



Отдельной темой обсуждения стала строка общедомовых нужд. Выяснилось, что в связи с реформой многие ждали ее отмены. На деле - лишь изменился статус. О списании этих долгов тоже говорить не приходится. Изучая выданные образцы платежек, домкомовцы сразу же задали ряд вопросов. Например, касательно изменения тарифной планки ОДН.

- Другой стала не стоимость ресурса, а его плановый объем. Напоминаю, что держать этот показатель на нуле - в силах и интересах самих жильцов. Раньше в эти цифры нередко прятали излишки по другим статьям. Получается, что люди не видели, за что конкретно платят. Теперь неясностей можно избежать, - пояснил Ардаширов.



Разумеется, каждый хочет четко видеть все расходы. Еще одна позиция, вызывающая споры, – данные общедомовых приборов учета. Как отметил председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Орджоникидзевскому району Вячеслав Хабибуллин, часто их просто не прописывают.





Из ответа стало ясно, что сведения должна собирать управляющая компания.

- При монтаже подобных счетчиков мы всегда советуем старшим по дому вести журнал. Потому что разногласия действительно случаются. Например с ООО «Баш РТС», - отметил Раиль Мирхайдаров. - Иногда прибор может быть снят в связи с заменой, ремонтом. Кроме того, есть дома, где поставить контроллер нельзя технически. И это не только ветхие двухэтажки. Где, опять же расчеты проводятся по нормативам.



Близок многим и вопрос, озвученный представителем дома № 21 по улице Дагестанской Владимиром Тертеряном: «В рамках «Одн» на мытье лестничных клеток расходуется горячая вода. Но за то же самое мы отдаем рубли в статье «Содержание». Нет ли здесь переплаты?».

Оказывается, разница всеже есть - под содержанием понимается зарплата уборщицы, приобретение инвентаря. А жительница дома № 13/1 о улице Левитана пожаловалась на несоразмерные показатели расхода воды. Как говорит женщина, ситуация длится уже не первый месяц.

Ответчиком стал присутствующий здесь же замдиректора управляющей компании. По словам чиновника, скорее всего речь идет о мздоимстве, будут приняты меры.



Корзинка: Первые квитанции нового образца почтальоны разнесут уже в феврале. Там же, на обратной стороне, разместится небольшая инструкция.



Корзинка 2:

По словам Ильдара Ардаширова, уже скоро будет запущена с рассылка платежных ведомостей по электронной почте. С первых дней этого года в силу вошли законодательные изменения, касающиеся оплаты коммунальных услуг. В частности, речь идет о квитанциях нового образца. О том, как не заблудиться между строчек документа, рассказали генеральный директор МУП ЕРКЦ Ильдар Ардаширов и директор МБУ УЖХ Раиль Мирхайдаров. Также участниками встречи стали председатели уфимских домкомов.- Первым делом скажу о вводимых нормативах. По водопотреблению для каждого конкретного дома они будут отличаться в зависимости от количества этажей. То же касается электричества: сыграет роль наличие лифта, - сказал Ардаширов, - всю необходимую информацию можно найти на нашем сайте, разместим ее и в ЖЭУ.Отдельной темой обсуждения стала строка общедомовых нужд. Выяснилось, что в связи с реформой многие ждали ее отмены. На деле - лишь изменился статус. О списании этих долгов тоже говорить не приходится. Изучая выданные образцы платежек, домкомовцы сразу же задали ряд вопросов. Например, касательно изменения тарифной планки ОДН.- Другой стала не стоимость ресурса, а его плановый объем. Напоминаю, что держать этот показатель на нуле - в силах и интересах самих жильцов. Раньше в эти цифры нередко прятали излишки по другим статьям. Получается, что люди не видели, за что конкретно платят. Теперь неясностей можно избежать, - пояснил Ардаширов.Разумеется, каждый хочет четко видеть все расходы. Еще одна позиция, вызывающая споры, – данные общедомовых приборов учета. Как отметил председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Орджоникидзевскому району Вячеслав Хабибуллин, часто их просто не прописывают.Из ответа стало ясно, что сведения должна собирать управляющая компания.- При монтаже подобных счетчиков мы всегда советуем старшим по дому вести журнал. Потому что разногласия действительно случаются. Например с ООО «Баш РТС», - отметил Раиль Мирхайдаров. - Иногда прибор может быть снят в связи с заменой, ремонтом. Кроме того, есть дома, где поставить контроллер нельзя технически. И это не только ветхие двухэтажки. Где, опять же расчеты проводятся по нормативам.Близок многим и вопрос, озвученный представителем дома № 21 по улице Дагестанской Владимиром Тертеряном: «В рамках «Одн» на мытье лестничных клеток расходуется горячая вода. Но за то же самое мы отдаем рубли в статье «Содержание». Нет ли здесь переплаты?».Оказывается, разница всеже есть - под содержанием понимается зарплата уборщицы, приобретение инвентаря. А жительница дома № 13/1 о улице Левитана пожаловалась на несоразмерные показатели расхода воды. Как говорит женщина, ситуация длится уже не первый месяц.Ответчиком стал присутствующий здесь же замдиректора управляющей компании. По словам чиновника, скорее всего речь идет о мздоимстве, будут приняты меры.Корзинка: Первые квитанции нового образца почтальоны разнесут уже в феврале. Там же, на обратной стороне, разместится небольшая инструкция.Корзинка 2:По словам Ильдара Ардаширова, уже скоро будет запущена с рассылка платежных ведомостей по электронной почте.

Автор: Иван БЕГМА

Фото: Иван БЕГМА

Номер газеты: №5 (3729) от 26.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №5 (3729) от 26.01.2017









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