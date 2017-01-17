

Вячеслав Пятков: «Корабль у нас один»



- Как бы вы охарактеризовали ситуацию в межконфессиональной сфере в нашей республике?

- Сегодня у нас существует 22 вида различных конфессий, действуют 1953 религиозные организации. В этом плане мы представляем собой воистину уникальный регион, и именно это определяет характер взаимоотношений между государством и представителями различных религий. Возможно, поэтому мы научились слушать, и главное слышать друг друга, несмотря на то, что исповедуем столь разные взгляды и верования. В республике сегодня открыты для верующих более 1200 мечетей, 300 церквей, существуют кирхи, молитвенные дома, синагоги, что свидетельствует о большой конфессиональной разветвленности. И я с твердой уверенностью могу заявить, что в нашей республике особых проблем во взаимоотношениях между государством и религиями нет.

Куда исчезли секты?

- Мы с вами сейчас говорим о так называемых традиционных религиях, но как сегодня государство борется с сектами?

- Никак. Потому что в нашем государстве больше нет сект. Существуют религиозные организации, имеющие право на проведение миссионерской деятельности в рамках нового закона, и есть представители запрещенных экстремистских или террористических организаций. В настоящее время государство отказалось от употребления понятия секта, тем более что никак не удавалось его определить терминологически, что сразу сняло определенную напряженность как в социуме, так и в государственно-конфессиональных отношениях.

- То есть, теперь любая секта, пока она находится в рамках закона, считается добропорядочной и законопослушной?

- А вы внимательнее почитайте так называемый пакет Яровой, в котором регламентируется деятельность религиозных объединений. Теперь никто не может проводить свою миссионерскую деятельность на территории вашей квартиры, не имеет права хватать вас на улице за руку с просьбой поговорить о Боге. Запрещено проведение миссионерской деятельности, цели и действия которой направлены на нарушение общественной безопасности и общественного порядка, осуществление экстремистской деятельности, принуждение к разрушению семьи;

посягательство на личность, права и свободы граждан... Государство перестало блуждать в дебрях определений секты и решило наказывать исключительно действия, а не предполагаемые намерения. И это признак современного цивилизованного государства. В Конституции четко обозначено, что каждый человек имеет право исповедовать любые религиозные убеждения. И сегодня государство вырабатывает исповедальную политику равного и ровного отношения ко всем конфессиям, которые зарегистрированы на территории нашей страны. Так, совсем недавно в республике были зарегистрированы группы марийцев, исповедующие язычество.

На страже баланса

- Но ведь существуют и традиционные религии? Неужели государство бросит их на произвол судьбы?

- Не буду спорить, существует некоторая избирательность. Ведь например ислам или православие уже более тысячелетия присутствуют на нашей территории. Они послужили тем первичным раствором, на котором выросли культура, национальная идентичность. Конечно, государство оказывает некоторую поддержку традиционным религиям, пытается проявлять деятельное участие в их судьбе.

- А как же тезис об отделении религии от государства?

- Возможно, этот тезис потребует вскоре некоторой корректировки. Собственно, и само появление пакета Яровой свидетельствует об этом же. Государству становится все сложнее игнорировать деятельность религиозных организаций, которые в свою очередь все чаще занимаются не только миссионерской деятельностью, но и начинают нести благотворительные, социальные и образовательные функции. Все, что полезно обществу, должно получать одобрение и всемерную поддержку.

- А в чем вы видите роль своего Совета в этом процессе?

- Мы призваны его регулировать, чтобы он осуществлялся бесконфликтно и в рамках законодательства. В настоящее время во всех районах республики работают комиссии по государственно-конфессиональным отношениям, в которые входят и представители представленных на их территориях религий. Их возглавляют первые замы глав администраций, и они представляют очень важный социальный институт, призванный сбалансировать общество. Это очень важный момент, который нельзя переоценить. Теперь все религиозные группы должны уведомлять о своей деятельности эти комиссии и Министерство юстиции.

- А где проходит водораздел между такой религиозной группой и, к примеру, «Хизб-ут-тахрир»?

- Сегодня существует определенный перечень запрещенных религиозных организаций, которые самим своим существованием подрывают основы государственной и общественной безопасности. Он утвержден Верховным судом. И они не имеют права существовать на территории Российской Федерации. Водораздел проходит по букве российского законодательства. Сами посудите, какая может быть речь о создании исламского халифата? Или призывы к свержению существующего строя? Разве это религия?

В объятиях «шайтан-машины»

- А встречаются жалобы со стороны верующих на притеснения со стороны государства?

- Нет. И мы радуемся, что наша Башкирия являет собой островок благополучия в столь непростой сфере человеческой жизни. Сами посудите, буквально 20-25 лет назад в нашей республике было всего 17 храмов, а теперь стало триста. В сто раз увеличилось количество мечетей. На мой взгляд, сегодня для тех, кто хочет мирно молиться, созданы гармоничные и комфортные условия.

- Сегодня очень много говорится об исламском терроризме, как вы относитесь к существованию такого словосочетания?

- Это - нонсенс. Ислам – великая религия, исповедующая мир, носитель величайшей культуры. И когда террористы прикрываются им для осуществления своей античеловеческой деятельности, мы все должны понимать, что это не религиозная проблема. И ее корни лежат в социально-политической проблематике. Но как выйти из этой слепоты? Только образование – сегодня в мечетях надо усиливать работу имамов в их проповедях. Все это делается, но видимо пока недостаточно. Кроме того, необходимо готовить новых грамотных имамов, способных указать своим прихожанам путь к настоящему исламу. И только таким образом можно выйти из этой ситуации. Ведь все силки радикализации направлены прежде всего на молодежь, а не секрет, что наши имамы зачастую получали свое образование очень давно совершенно в иных социально-экономических условиях. Их уже не собьешь

- И как преодолеть это несовпадение времен?

- Обратите внимание, что в наши дни очень часто новые члены террористических групп и радикальных организаций вербуются через «шайтан-машину» - через социальные сети в Интернете. Вот он – готовый «электронный муфтий». Поэтому никоим образом сегодня нельзя представителям религиозных организаций игнорировать эту пресловутую виртуальную реальность. Ведь зачастую для молодежи она становится в большей мере настоящей, нежели сама реальность.

И конечно, необходим постоянно действующий разговор со всеми верующими, вне зависимости от конфессии и течений. Ведь и в Сирии мы воюем, прежде всего, для налаживания нормального диалога между враждующими группами. Мы все находимся на одном корабле, и если кто-то начнет пробивать борт, на дно пойдем все вместе. И я очень рад, что все духовные лидеры конфессий, присутствующих в нашей республике, это прекрасно понимают и наглядно демонстрируют в ежедневной практике. Если прошлый век стал для человечества временем жесткой конкуренции идей, то в нынешнем мы, вполне возможно, станем свидетелями их кризиса, а также мировоззрений и верований. О том, ощущается ли в России зона религиозной турбулентности, нам рассказывает председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков.- Как бы вы охарактеризовали ситуацию в межконфессиональной сфере в нашей республике?- Сегодня у нас существует 22 вида различных конфессий, действуют 1953 религиозные организации. В этом плане мы представляем собой воистину уникальный регион, и именно это определяет характер взаимоотношений между государством и представителями различных религий. Возможно, поэтому мы научились слушать, и главное слышать друг друга, несмотря на то, что исповедуем столь разные взгляды и верования. В республике сегодня открыты для верующих более 1200 мечетей, 300 церквей, существуют кирхи, молитвенные дома, синагоги, что свидетельствует о большой конфессиональной разветвленности. И я с твердой уверенностью могу заявить, что в нашей республике особых проблем во взаимоотношениях между государством и религиями нет.Куда исчезли секты?- Мы с вами сейчас говорим о так называемых традиционных религиях, но как сегодня государство борется с сектами?- Никак. Потому что в нашем государстве больше нет сект. Существуют религиозные организации, имеющие право на проведение миссионерской деятельности в рамках нового закона, и есть представители запрещенных экстремистских или террористических организаций. В настоящее время государство отказалось от употребления понятия секта, тем более что никак не удавалось его определить терминологически, что сразу сняло определенную напряженность как в социуме, так и в государственно-конфессиональных отношениях.- То есть, теперь любая секта, пока она находится в рамках закона, считается добропорядочной и законопослушной?- А вы внимательнее почитайте так называемый пакет Яровой, в котором регламентируется деятельность религиозных объединений. Теперь никто не может проводить свою миссионерскую деятельность на территории вашей квартиры, не имеет права хватать вас на улице за руку с просьбой поговорить о Боге. Запрещено проведение миссионерской деятельности, цели и действия которой направлены на нарушение общественной безопасности и общественного порядка, осуществление экстремистской деятельности, принуждение к разрушению семьи;посягательство на личность, права и свободы граждан... Государство перестало блуждать в дебрях определений секты и решило наказывать исключительно действия, а не предполагаемые намерения. И это признак современного цивилизованного государства. В Конституции четко обозначено, что каждый человек имеет право исповедовать любые религиозные убеждения. И сегодня государство вырабатывает исповедальную политику равного и ровного отношения ко всем конфессиям, которые зарегистрированы на территории нашей страны. Так, совсем недавно в республике были зарегистрированы группы марийцев, исповедующие язычество.На страже баланса- Но ведь существуют и традиционные религии? Неужели государство бросит их на произвол судьбы?- Не буду спорить, существует некоторая избирательность. Ведь например ислам или православие уже более тысячелетия присутствуют на нашей территории. Они послужили тем первичным раствором, на котором выросли культура, национальная идентичность. Конечно, государство оказывает некоторую поддержку традиционным религиям, пытается проявлять деятельное участие в их судьбе.- А как же тезис об отделении религии от государства?- Возможно, этот тезис потребует вскоре некоторой корректировки. Собственно, и само появление пакета Яровой свидетельствует об этом же. Государству становится все сложнее игнорировать деятельность религиозных организаций, которые в свою очередь все чаще занимаются не только миссионерской деятельностью, но и начинают нести благотворительные, социальные и образовательные функции. Все, что полезно обществу, должно получать одобрение и всемерную поддержку.- А в чем вы видите роль своего Совета в этом процессе?- Мы призваны его регулировать, чтобы он осуществлялся бесконфликтно и в рамках законодательства. В настоящее время во всех районах республики работают комиссии по государственно-конфессиональным отношениям, в которые входят и представители представленных на их территориях религий. Их возглавляют первые замы глав администраций, и они представляют очень важный социальный институт, призванный сбалансировать общество. Это очень важный момент, который нельзя переоценить. Теперь все религиозные группы должны уведомлять о своей деятельности эти комиссии и Министерство юстиции.- А где проходит водораздел между такой религиозной группой и, к примеру, «Хизб-ут-тахрир»?- Сегодня существует определенный перечень запрещенных религиозных организаций, которые самим своим существованием подрывают основы государственной и общественной безопасности. Он утвержден Верховным судом. И они не имеют права существовать на территории Российской Федерации. Водораздел проходит по букве российского законодательства. Сами посудите, какая может быть речь о создании исламского халифата? Или призывы к свержению существующего строя? Разве это религия?В объятиях «шайтан-машины»- А встречаются жалобы со стороны верующих на притеснения со стороны государства?- Нет. И мы радуемся, что наша Башкирия являет собой островок благополучия в столь непростой сфере человеческой жизни. Сами посудите, буквально 20-25 лет назад в нашей республике было всего 17 храмов, а теперь стало триста. В сто раз увеличилось количество мечетей. На мой взгляд, сегодня для тех, кто хочет мирно молиться, созданы гармоничные и комфортные условия.- Сегодня очень много говорится об исламском терроризме, как вы относитесь к существованию такого словосочетания?- Это - нонсенс. Ислам – великая религия, исповедующая мир, носитель величайшей культуры. И когда террористы прикрываются им для осуществления своей античеловеческой деятельности, мы все должны понимать, что это не религиозная проблема. И ее корни лежат в социально-политической проблематике. Но как выйти из этой слепоты? Только образование – сегодня в мечетях надо усиливать работу имамов в их проповедях. Все это делается, но видимо пока недостаточно. Кроме того, необходимо готовить новых грамотных имамов, способных указать своим прихожанам путь к настоящему исламу. И только таким образом можно выйти из этой ситуации. Ведь все силки радикализации направлены прежде всего на молодежь, а не секрет, что наши имамы зачастую получали свое образование очень давно совершенно в иных социально-экономических условиях. Их уже не собьешь- И как преодолеть это несовпадение времен?- Обратите внимание, что в наши дни очень часто новые члены террористических групп и радикальных организаций вербуются через «шайтан-машину» - через социальные сети в Интернете. Вот он – готовый «электронный муфтий». Поэтому никоим образом сегодня нельзя представителям религиозных организаций игнорировать эту пресловутую виртуальную реальность. Ведь зачастую для молодежи она становится в большей мере настоящей, нежели сама реальность.И конечно, необходим постоянно действующий разговор со всеми верующими, вне зависимости от конфессии и течений. Ведь и в Сирии мы воюем, прежде всего, для налаживания нормального диалога между враждующими группами. Мы все находимся на одном корабле, и если кто-то начнет пробивать борт, на дно пойдем все вместе. И я очень рад, что все духовные лидеры конфессий, присутствующих в нашей республике, это прекрасно понимают и наглядно демонстрируют в ежедневной практике.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №3 (3727) от 19.01.2017

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