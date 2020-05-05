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В Башкирии поддерживают коневодство

Автор: juliapahomova от Вчера, 14:28

Башкирии предпринимает беспрецедентные меры для поддержки коневодства, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».  За два года в отрасль направят 178,6 млн рублей. Предусмотрены субсидии на производство и реализацию кумыса, а также на возмещение затрат на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей, на покупку призовых лошадей и племенного молодняка лошадей.
Напомним, Башкортостан занимает второе место среди регионов России по поголовью лошадей – 112 тысяч голов. Кроме того, республика - лидер по объемам производства кумыса.В регионе сосредоточена почти половина кумысного производства России.

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