» В Уфе открывают кафедру биомедицинской инженерии

Два ведущих вуза республики - Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) и Башкирский государственный медуниверситет (БГМУ) - открывают кафедру биомедицинской инженерии, сообщает телеграм-канал «Башкирский домовой».





- Сегодня большинство медицинских новаций генерирует команда математиков, химиков, физиков и инженеров. Но в будущем наиболее востребованными станут медработники, обладающие знаниями в области математики и информатики. Поэтому, по сути, мы создаем некий концепт, кафедру будущего, - отметила декан факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций УГАТУ Юлия Уразбахтина.



На кафедре биомедицинской инженерии будут обучать и студентов УГАТУ, и ребят, уже имеющих базовое медицинское образование. К примеру, здесь планируется готовить бакалавров и магистров по специальности "Биотехнические системы и технологии".