Рулевой улицы

В районе на слуху фамилии домкомов, старающихся создать в своих домах комфортные условия. Они участвуют в общественной жизни, проводят во дворе праздники и субботники, радеют за общедомовое имущество. Нашего полку прибыло: в городском конкурсе одним из «Лучших председателей уличного комитета Уфы» стал

Павел Евгеньевич Попков.

У него – второе место на городском этапе.

Путь к пальме первенства председателя уличного комитета улиц Семейной и Манежной в Жилиноберет начало с районного уровня. Уже тогда он со своей «командой» удивил конкурсную комиссию комплексным подходом и оригинальным творческим началом. Сначала жилинцы создали презентацию, а потом хлебом-солью встретили комиссию. Праздники прошли в лучших традициях народных гуляний: с песнями, танцами и вкусными угощениями.



Павел Евгеньевич стал лучшим неслучайно: за то время, пока он стоит за штурвалом уличного комитета, по улицам Семейной и Манежной появилось освещение, обновилась дорога, а детский досуг скрасила спортивная площадка. И это еще не весь перечень задумок, которые удалось воплотить в жизнь. По словам Павла Попкова, они давно мечтают о парковой зоне, которая бы окольцевала озеро, находящееся неподалеку от их домов.



Ирина ЕВГЕНЬЕВА.