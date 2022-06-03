Через Россию на лошадях

Преодолеть путь от Оймякона до Москвы на лошадях якутской породы – именно такую задачу поставил перед собой известный путешественник и коневод Дугуйдан Винокуров. Накануне он добрался и до нашего города, где ознакомился с его достопримечательностями, а также посетил ипподром и участвовал в пресс-конференции.

Свое путешествие Дугуйдан начал еще в марте прошлого года. Самым сложным моментом, по его воспоминаниям, стало преодоление просторов родной республики, тем более что проходило оно в морозную погоду (термометр зафиксировал 52 градуса ниже нуля). Вместе с наездником два мерина – Хастаф и Хомыр. Поначалу Винокурова сопровождал напарник Мичил Неустроев с двумя лошадьми, однако ему пришлось вернуться домой. Тем не менее путешественник не остался на непростом пути один – в Кургане присоединился советник постоянного представительства Якутии при Президенте России Евгений Петров. И это неудивительно – путешествие служит рекламой Якутии и приурочено к 100-летию ее образования. Достигнуть столицы планируется к концу июля. Дугуйдан уже преодолел более 9 тысяч километров, впереди – еще около полутора тысяч. При этом Винокуров отмечает, что перед выездом не проводил разведку местности и двигается наугад, ориентируясь по картам, федеральным трассам и используя спутниковую навигацию. Тем и интереснее - рельефный маршрут позволяет увидеть, насколько разнообразна Россия.

- Например, мне запомнился контраст на границе между Тюменской и Курганской областями. Первая удивила обилием болот, очень сложно было подобраться к водоемам, чтобы напоить лошадей. А в Курганской сразу началась равнинная местность, километры вспаханных полей, - вспоминает Дугуйдан.

Он отмечает, что подобное путешествие позволяет продемонстрировать возможности якутской породы лошадей.

- Ее аборигенная порода считается, пожалуй, самым выносливым домашним животным в мире. Они выдерживают температуры от минус 70 до плюс 38 градусов. Им могут составить конкуренцию разве что северные олени, но те тяжело переносят жару, - рассказал наездник.

Далее по маршруту Дугуйдан отправится транзитом через Октябрьский в Карабаш, а оттуда проследует в Казань, где получит семейную поддержку – к путешествию присоединится его девятилетний сын, который с малых лет и сам проявляет живой интерес к лошадям.

Но останавливаться на достигнутом путешественник не планирует. В его планах – доехать до Санкт-Петербурга. Тем самым Дугуйдан хочет повторить путь казака Дмитрия Пешкова, в свое время за 190 дней доехавшего до Северной Пальмиры на лошади якутской породы и впоследствии подарившего ее императору Николаю II. Также со временем мечтает достичь крайней точки Европы – мыса Рока в Португалии.

Наша республика приняла якутского гостя радушно – его угостили чак-чаком и кумысом. А в Уфе подарили брендированную футболку. Кроме того, Дугуйдан посетил экскурсию в музее коневодства и конного спорта на ипподроме «Акбузат», в ходе которой ознакомился с особенностями башкирской породы лошадей.

Антон СУХАРЕВ.