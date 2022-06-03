Концерт и сабантуй

Калининцы отметили праздник в парке «Первомайский», где для них организовали мастер-классы, спортивные состязания, аллею мастеров, а также провели детский Сабантуй.

С праздником их поздравили депутат Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова, глава администрации района Михаил Замурагин, а также депутаты Горсовета Уфы Сергей Бубличенко и Ирек Кандаров.

- Желаем успехов, личного счастья, пусть все планы по тому, чтобы наш город и район становились еще краше, воплотились в жизнь, - подчеркнула Эльвира Аиткулова.

В парке организовали несколько сцен и зрительских площадок, благодаря чему каждый из гостей смог выбрать интересное зрелище. Большое внимание было приковано к импровизированной сцене, на которой звучала живая музыка в исполнении педагогов детской музыкальной школы №15. Открыл концертную программу ансамбль кураистов, сыгравших зажигательное попурри на темы башкирских народных песен. Украшением стал дуэт «Пираты Карибского моря» Алины Максимовой и Алмаза Ахметова. Необычный дуэт скрипки и кыл-кубыза, Танзили Шаймардановой и Земфиры Давлетбаевой выступил с романсом «Свет очей», чем вызвал особый душевный отклик в сердцах слушателей.

- Каждый номер наполнен особым смыслом и содержательной целостностью. Слушатель будто попадает в особый музыкальный мир, где оказывается то простоватым народным героем, танцующим под фольклорные темы, то отважным пиратом, берущим корабли на абордаж. В ходе мероприятия была организована подвижная развлекательная игровая программа. Даже самым маленьким зрителям не приходилось скучать, - говорит педагог ДМШ №15 Альмира Гилязетдинова.

Традиционно в этот праздничный день поблагодарили за многолетний добросовестный труд трудовые династии Калининского района, а также работников, внесших большой вклад в процветание и развитие столицы республики.

- Мы все любим наш прекрасный город – Уфу. Гордимся ее богатой историей, многонациональной культурой и верим в ее будущее.

Искренне благодарю калининцев за высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и искреннюю любовь к родному району и городу, - отметил Михаил Замурагин.



Болшим событием для молодого поколения стало вручение паспортов юным калининцам.



Светлана ГРУЗДОВА.