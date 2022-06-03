В кругу друзей «Дустара»

Глядя на то, с каким мастерством исполняют номера воспитанники Народной хореографической студии «Дустар» Городского Дворца культуры, невольно забываешь, что перед тобой не профессиональные артисты…

В этом году коллективу исполняется 40 лет. Совсем немного не дожил до юбилея его основатель - заслуженный артист РБ и заслуженный деятель искусств РФ, солист ансамбля народного танца имени Гаскарова Ривхат Саттаров. В свое время он объехал с ним не одну страну мира. Но его талант балетмейстера нисколько не уступал его хореографическому мастерству. В репертуаре студии большинство композиций поставлены Ривхатом Мидихатовичем.

В 1983 году на базе взрослого состава коллектива создаются детские группы, их руководителем стала талантливый хореограф Наталья Петрук. В 1985-м «Дуслык» (так коллектив назывался до 2010 года) становится дипломантом и победителем республиканского конкурса самодеятельных коллективов народного танца им. Ф. Гаскарова. Тогда же ансамблю присваивается звание «народный».

С 1994-го Наталья Филипповна - художественный руководитель студии.

- Трудно подсчитать, сколько мальчишек и девчонок прошли через нас за четыре десятилетия, - говорит она. – Радуемся за всех наших детей: и тех, кто связал себя с искусством, и тех, кто нашел себя в другом деле. Мы не ставим перед собой задачу воспитать профессионалов, а прежде всего занять ребят творчеством. Надо сказать, что удается и то, и другое. Некоторые наши воспитанники окончили хореографическое училище и танцуют, например, в таких коллективах, как «Мирас», кто-то преподает в различных домах творчества.

Сегодня в «Дустаре» занимаются и дети, и взрослые: от 5 до 24 лет – всего около 115 человек. У малышей в репертуаре пока три танца, а у старших – 17. В студию принимают практически всех, но после двух лет проходит отбор, и остаются самые трудолюбивые и способные. Вначале ребята исполняют простые танцы: польки, тематические композиции к праздникам. А уже набравшись опыта, разучивают народные: русские, башкирские, татарские, марийские.

С недавних пор воспитанники Натальи Филипповны участвуют в подтанцовках в номерах солистов Дворца культуры.

«Дустар» - неоднократный победитель различных конкурсов: от республиканских до международных. В 2017 году коллектив стал участником двух фестивалей: в Италии и Венгрии, а также абсолютным победителем Международного хореографического конкурса «На крыльях таланта».

Наталья Филипповна в свое время танцевала в ансамбле имени Салавата Юлаева у Геннадия Онищенко, а также в эстрадных коллективах. Она энтузиаст своего дела, человек, преданный искусству танца.

На юбилейном концерте «В кругу друзей» состоялась премьера башкирского праздничного танца «Карабай» — это последняя творческая работа Ривхата Саттарова.

- Его кончина – невосполнимая утрата для нас, - считает Петрук, - но мы будем двигаться дальше: традиции, заложенные мастером.

Светлана ЯНОВА.