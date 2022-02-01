И снятся азиатские степи

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. Накануне мы встретились с члевом Республиканской Организации «Российский союз Ветеранов Афганистана» Сергеем Полторацким.

– У афганцев есть неписаная традиция – когда дают слово, всегда представляться так, как там. Я командир войсковой части «Полевая почта» 30 134, капитан Сергей Дмитриевич Полторацкий, – докладывает собеседник, несмотря на то, что ушел в запас в звании подполковника.

Военный с большим практическим опытом, почти полжизни отдавший службе в Вооруженных силах и патриотическому воспитанию молодежи. Поделиться, конечно же, есть чем.

Родом с Шафраново Альшеевского района. После школы мечтал об авиации и офицерских погонах, но по состоянию здоровья в военное училище не попал (хотя подготовка по всем школьным предметам благодаря талантливым и сильным педагогам была на уровне), пошел служить в армию. С этого момента и началась гарнизонная жизнь.

«Учебку» прошел в войсковой части 10 142 на Холодной горе в Харькове, потом год в ракетной части под Черниговом. Служить в пехоте оказалось физически очень сложно, единственное, чего хотелось солдатам – есть и спать. В 1974 году решил попытать счастья еще раз – написал рапорт и поступил в Харьковское высшее военное авиационное училище связи, таким образом хоть немножечко смог приблизиться к авиации. После училища служил командиром радиовзвода в Тамбове, в 1983 году был командирован в Афганистан. Затем в Калинине (ныне Тверь) два года был командиром отдельный роты, в Кубинке, оттуда поступил в Военно-воздушную академию имени Ю. Гагарина, по окончании попал в Уфу командиром отдельного батальона связи.

Как раз в августе 1991 года случился путч, начался государственный переворот, было очень тяжело, но даже в таких сложных условиях мой батальон через 2 года был признан лучшим в Приволжском федеральном округе. Я счастлив и горд, что имел возможность оказаться в этот период в Башкирии и принести пользу родине!

А как же семья?

С женой познакомились в родном Шафраново, куда она приезжала к бабушке из Уфы. Я был очень в нее влюблен, долго ухаживал. В результате смог покорить ее сердце и в 1978 году расписались. Начало нашей совместной жизни прошло в тяжелейших бытовых условиях, в гарнизонах, в комнатушках и на частных квартирах. Я целый день пропадал в казармах, на аэродромах и полигонах, а жена с дочерью одна. Но мы были молоды, полны оптимизма и нас это не угнетало. Когда пришла разнарядка в Афганистан, жена пошла провожать. Ни я, ни она толком не представляли, чего нам ждать. До сих пор у меня перед глазами пустой перрон Тамбовского железнодорожного вокзала и супруга с маленькой дочкой на руках. Тогда мне, 28-летнему мужчине, самое тяжелое было – расставаться с любимой женой.

В Афганистане я провел 2 года. Быть командиром части, где все запущено, – задача нелегкая. Но впадать в уныние не допускалось, на нас лежала огромная ответственность – обеспечить радиотехническую связь с аэродромом Кандагар и площадкой Лашгаргах. Мне приходилось вертеться как белка в колесе. Экипаж радиостанции участвовал в операциях, уходил в «зеленку», в оазисы где отсиживались «душманы». Много видели подрывов, ранения, кровь, грязь, погибших. Ребят, которые совсем недавно бегали с автоматами, привозили на носилках. Поэтому теперь, когда укоряют солидной пенсией, я говорю, мне повезло, что жив остался.

Самое страшное в Афгане было – двигаться в колонне. Едешь, кругом засады, обстрелы, машины подорванные, и думаешь, вдруг и под нами рванет. Поначалу все это казалось очень жутким, потом привыкли, начали воспринимать все происходящее как отработку поставленной задачи, где связисты, пулеметчики – каждый отвечает за свое дело. Не перестаю преклоняться перед пехотинцами, которые ходили на зачистку кишлака. Вертолет стоит в 200 метрах от дувала, а 18-20-летние сержанты и лейтенанты-срочники ходят проверять дома. Нужно признаться, очень много потерь и ранений было по недисциплинированности.

– Часто ли снится Афган?

Мы спим крепко (смеется). Но бывает, снятся дувалы и азиатские пейзажи, кругом стрельба, невыносимая жара, постоянное чувство жажды и я бегу...

– Как человек, прошедший огонь и воду в прямом и переносном смысле, что могли бы посоветовать молодежи?

Я за то, чтобы воспитывать подрастающее поколение на личном примере. Как охотник, вовлекаю молодежь в спорт через охотобщество. Ведь, чтобы ехать по лесу на лыжах, где снега по шею, нужна выносливость, а стрельба – это часть военной подготовки. А сколько интересного и полезного можно узнать при общении с ветеранами!

Также когда ушел в запас, я смог осуществить свою детскую мечту – научился летать. Приобрел КИТнабор небольшого двухместного самолета, и мы с единомышленниками, один из которых президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов, организовали Уфимский учебно-методический центр малой авиации. Так что всех желающих приглашаем на аэродром Первушино заниматься парашютным спортом и авиацией.

Мария НИКОЛАЕВА.