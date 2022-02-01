Нежный возраст

Дисциплина и труд к результату ведут

«Лыжню, уступите лыжню…» – поется в песне. В школе все мы с нетерпением ждали начала зимы, ведь с первым снегом уроки в спортзале сменялись лыжными прогулками по парку. В балановском лесу детская спортивная школа № 5 по лыжным гонкам организовала свой филиал и обучает детей катанию с пяти лет. Казалось бы, что такого особенного – надел ботинки, закрепил и побежал, но, как оказалось, у этого вида спорта тоже есть свои нюансы.

– Катание на беговых лыжах начинается с освоения правильной стойки: колени, плечи и стопы должны находиться в одной вертикальной плоскости. Одна из частых ошибок новичков заключается в том, что они используют «заднюю стойку», – рассказывает тренер школы Рамиль Габидуллин.

Когда мы пришли на встречу с ним, детей на уроке было немного – 9 человек. Двое из них занимаются второй год, четверо с этого сезона, двое приходят только второй, а 5-летний Артем сегодня впервые встал на лыжи и еще робко держится за мамину руку…

– Тренировки проходят два раза в день ежедневно, кроме понедельника. Утренняя смена в 10.00, обеденная в 16.00. Учащиеся сами выбирают, когда им удобнее, – говорит Рамиль Раилович.

В нашем районе филиал школы базируется в небольшом вагончике за мечетью «Мадина». Там хранится инвентарь, имеется небольшая раздевалка. Работают два тренера. Регулярных тренирующихся около 50 человек. Есть постоянная текучка – кто-то приходит, учится основам катания и уходит, а кто-то увлекается и задерживается. Габидуллин работает с 2014 года – пришел после физкультурного отделения педуниверситета, с тех же пор тренирует Салавата Котова и Елизавету Ситнову, которые на прошлой неделе заняли призовые места в первенстве республики.

– Чтобы добиться хороших результатов, надо регулярно тренироваться. Для тех, кто нацелен на результат, как минимум пять раз в неделю. Младшим группам, когда только учатся, достаточно и трех раз, – продолжает Рамиль Раилович.

Занятия в секции бесплатные, прийти могут все желающие с разным уровнем подготовки, главное – желание. До восьми лет все катаются в подготовительной группе, за это время дети учатся самостоятельности, выносливости. В 10 лет самые стойкие поступают для продолжения обучения в спортшколу. Для этого необходимо пройти медкомиссию в физкультурном диспансере.

Многие считают, что если услуги предоставляются бесплатно, можно ходить через раз, но это не так, по словам тренера, только в дисциплинированной команде будут положительные результаты и поэтому старается с младших классов приучать детей к распорядку.

– Но как тренируетесь в регионе, где большая часть календарного года бесснежье? – интересуюсь я.

– Летом ищем альтернативу: бегаем на различные дистанции, катаемся на лыжероллерах, роликах, скейтбордах для тренировки равновесия, – говорит он.

Кстати, во время тренировок нередко к ним присоединяются и не занимающиеся в секции ребята. Так, например, Вадим прошлым летом увидел, как тренируются ученики на лыжероллерах и сам попросился к ним. В этом году шестиклассник готовится к участию в «Лыжне России».Также и дочь Габидуллина балетки для хореографии сменила на лыжные ботинки и теперь готовится к первым соревнованиям.

Алина ГАРИПОВА.

Фото предоставлено тренерами спортивной школы № 5.