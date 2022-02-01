Быстрей к врачу!

Уфимцы пятой волны ковида переносят болезнь в легкой форме, без госпитализации. В этой ситуации основная нагрузка ложится на поликлиники, которые со вчерашнего дня открыты с 7.30 до 22 часов. И здесь на помощь врачам пришли волонтеры.

— У нас создан оперативный волонтерский штаб, отделения есть во всех городах и райцентрах республики. Помогаем всем, но прежде всего гражданам из категорий нуждающихся и маломобильных, — говорит начальник отдела волонтерского движения ГАУ РЦ ДПМИ Денис Асфинин, с кем мы встретились в молодежном центре «Йэшлек-хаус».

На улице Пушкина, 86 - отправная точка, откуда волонтеры спешат на дежурства, в том числе и в больницы. В поликлиниках и медцентрах активисты измеряют людям температуру, еще работают в колл-центрах, которые сейчас перегружены. Обзванивают заболевших, выясняют их состояние.

О тонкостях телефонной работы нам рассказала студентка Ирина Глебова.

— Есть определенный алгоритм вопросов, который обязательно следует задать. Как себя чувствуете, давно ли приходил врач, выполняются ли его рекомендации? Какие нужны лекарства и продукты? Таков примерный список. И только информацию передаем медикам, они принимают решение, — отметила она.

И, не теряя времени, ушла на очередное дежурство. А мы вместе с Денисом Асфининым составили компанию семейной паре автоволонтеров Дмитрию и Айгуль. О помощи попросила одинокая пенсионерка, недавно получившая положительный результат ПЦР-теста. Из дома она не выходит, поэтому мы и едем на улицу Николая Дмитриева, доставить лекарства и вещи первой необходимости.

В парах работают и другие автоволонтеры, таково негласное правило. Каждый помогает, чем может: временем, машиной. В Уфе ситуация самая напряженная. Хотя и в других уголках республики скучать активистам не приходится. Только за последнюю неделю в штаб по Башкортостану поступило почти 1300 просьб о помощи. Все они были удовлетворены. Это – затраты, и не маленькие. Часть из них покрывают спонсоры.

— Наш центр курируется Госкомитетом Курултая РБ по молодежной политике. Проект финансируется из бюджета. Но мы не отказываемся от любой помощи. Довольно часто помогают предприниматели. Не только деньгами, но и личным участием, — уточнил Денис Асфинин.

Сегодня волонтеры – не только студенты, хотя их большинство. Но на призыв о бескорыстной помощи откликаются и люди зрелого возраста. Более того, есть и активные пенсионеры, которых называют волонтерами серебряного возраста.

Хотя определенное вознаграждение все же предусмотрено. Так, учащаяся в вузах молодежь может претендовать на повышенную стипендию – за социальную работу. А абитуриенты при поступлении получают чуть более высокий балл.

— Стать волонтером может каждый, особых ограничений здесь нет. Необходимо лишь желание помогать людям. Обратиться можно к нам, опытом и навыками поделимся: в нашей команде есть ребята с многолетним стажем. Сейчас основной акцент переместился на коронавирус. Но мы не забываем и о других направлениях. Например, ищем пропавших людей вместе с коллегами из ПСО «Лиза Алерт». А еще наши ребята проходят обучение в центре МЧС. Помощь волонтеров бывает необходима не только во время пандемии, но и при стихийных бедствиях. — резюмировал Денис Асфинин.

Иван БЕГМА.

Фото: Денис Асфинин.

Корзинка:

- Наши жители не должны стоять в очередях на прием в поликлинику, мерзнуть на улице, - заявил на еженедельном оперативном совещании глава Башкортостана Радий Хабиров. - Решение о новом режиме работы поликлиник с 7 часов 30 минут утра до 22 часов, которое было принято в субботу на заседании оперштаба, выполнено не везде. Пока люди плохо информированы о новом графике поликлиник.