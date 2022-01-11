1 января в роддоме №3 на свет появилась девочка.

- Впервые за 63 года в новогоднюю ночь у нас никто не родился, - говорит главный врач Зухра Гурова, - но утром 1 января известила о своем появлении новорожденная ростом 50 см и весом 3100.

Сегодня ее мама Юлия Тюрина вместе с малышкой уже дома.

А вот богатырь Дмитрий родился на пять дней раньше положенного срока – 31 декабря в шесть утра. Мальчик весит 4 кг 190 граммов.

- Роддом на Кольцевой выбрала не случайно, - говорит его мама Регина Андреева, - и не только потому, что живу рядом. Здесь очень хорошие специалисты и рожать даже в праздники не было страшно.

В первый день нового года домой малюток провожают Снегурочка и Дед Мороз. Такая волшебная выписка станет для 3-го роддома доброй традицией. Одна уже есть. Вот уже шесть лет малышей, которые родились в новогодние праздники, выносят родителям в красных рождественских сапожках.

- Эту традицию я подглядела в одном британском журнале. Мне она очень понравилась. Они красивые, очень новогодние и волшебные. Из материалов, которые подвергаются стерилизации. То есть они у нас абсолютно безопасные, - рассказала Зухра Гельмешариповна.

Кстати, одну из мамочек 1 января наградили еще и медалью – за преданность роддому №3. Почетную награду вручают тем, кто приходит сюда за малышом уже в третий раз.

- Здесь родились я и две мои сестренки, а потом все мои дети. Выражаю огромную благодарность всем врачам и акушеркам этого ставшего для меня родным роддома, - говорит Елена Сибогатова.

Сотрудники роддома уверены: дети, которые появляются в канун главного праздника года, особенно удачливы. Ведь на начало их жизни приходится сразу два чуда – рождения и новогоднее.

31 декабря в третьем роддоме, появились на свет всего 4 малыша. Но ежегодная статистика медицинского учреждения показывает, что за новогодние праздники здесь выписывают почти 200 младенцев.

Иван ЗАРОКОВ.