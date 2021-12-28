Столичный почерк

Закружила новогодняя сказка

Наступает самая долгожданная и радостная пора – до Нового года остается несколько дней. В разных уголках района появились сказочные городки. Художники и скульпторы, ледовых дел мастера постарались сделать настоящее чудо для детворы и взрослых.

И в главном ледовом городке района, на площади Дворца культуры «Моторостроитель» зажглась большая пиксельная елка – творение инженерной мысли человека. Она переливается тысячами огоньков, создавая вокруг невероятную атмосферу праздника и волшебства.

На ее открытие в гости к ребятам пришли Дед Мороз, Снегурочка и веселые забавные тролли. Всем было радостно, ведь только настоящие зимние забавы могут и развеселить, и согреть!

Ребята резвились от души, танцевали, катались на горках, пели новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка проводили увлекательные игры, в которых смогли поучаствовать все желающие. А мальчишки и девчонки показали, какие они ловкие и смекалистые!

…Существует добрая традиция - дарить подарки в преддверии самого доброго, светлого и всеми любимого праздника. Этот год не стал исключением. Во Дворце культуры «Моторостроитель» прошло торжественное вручение новогодних подарков детям от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и главы администрации Уфы Сергея Грекова. Были отмечены отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел РБ, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Подарки вручал глава администрации района Сергей Кожевников. Впереди каникулы, а значит, каждый день в ледовом городке можно будет играть между сказочных снежных фигур, плутать в замысловатом лабиринте и «летать» с горки наперегонки. А вечером нарядная елка зажжет свои огни, зазвучат знакомые мелодии, и еще долго волшебный городок будет радовать ребятню и взрослых.

Засияли елочки в других уголках северной части столицы. В Шакше в гости на открытие городка пришли Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и сама Зима. Они поздравляли маленьких шакшинцев с наступающим праздником, вместе с ними играли и веселились. Здесь построены горки для детей разных возрастов, скульптуры сказочных героев, лабиринт. А для организации активного отдыха и проведения спортивных состязаний залит каток, где можно кататься на коньках и играть в хоккей. Впереди турнир! Над созданием городка потрудились специалисты Управления жилищного хозяйства района.

В Инорсе традиционно новогоднюю площадку для жителей готовит ПАО «ОДК-УМПО», и ныне она посвящена модным тенденциям – социальным сетям. В центре гостей встречает нарядная новогодняя красавица, а фигуры и фотозоны узнаваемы детьми и молодежью. На открытие для ребят организовали концертную программу, и все дружно танцевали под современные ритмы и принимали участие в разнообразных конкурсах, а малыши вволю катались на горках.

В Максимовке сюрприз для жителей села подготовили пожарные. Сотрудники Максимовского подразделения УПО, несмотря на то, что Новый год для них время напряженное и нужно быть все время начеку, не забывают о празднике и о том, что он должен дарить радость. Красиво оформили территорию, провели смотр-конкурс на лучшую елку и ледовый городок и пригласили всех на новогодний хоровод. Праздник они провели совместно с Центром развития детского творчества «Гармония». Для жителей поселка и всех желающих здесь прошли веселые игры, флешмобы. танцы, а ясная морозная погода добавила всем бодрости и румянца. Начальник муниципальной пожарной части Игорь Поляков поздравил ребят с наступающим Новым годом и напомнил о правилах пожарной безопасности. В завершение встречи личный состав вручил каждому ребенку детскую газету «Пожарный патруль», выпускаемую муниципальным учреждением, и, конечно, сладкие подарки от Управления пожарной охраны столицы.

Новогодний хоровод закружил взрослых и детей, пусть он принесет всем только радость!

Ника НИКОЛЬСКАЯ