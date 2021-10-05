«Каждая улица Берлина была рубежом»

В Калининском районе акция «Зеленая Башкирия» прошла в микрорайоне Шакше. Сквер памяти на улице Зеленой расширился и пополнился новыми елочками. Дорожка между ними ведет к грозной машине - танку Т-800. Сквер и памятник созданы в честь всех ветеранов района. А сам танк своей массивностью и мощной пушкой напоминает ИС-2, на котором воевал житель Шакши Григорий Девятых.

Когда началась война, ему было 16 лет. Старшего брата, Виктора, призвали в армию еще до начала Великой Отечественной, следующий брат - Игнат - отправился воевать с врагом в 1942-м. Обоим не суждено было вернуться домой. До 1943 года Григорий трудился на Ижевском машиностроительном заводе (ныне - концерн «Калашников»), а в июне настал и его черед. После 4 месяцев учебы он оказался в составе 445-го стрелкового полка, который в октябре отправился на фронт - туда, где Красная армия перешла Днепр, взяла Киев, Кировоград, Кривой Рог и развивала наступление на Кишинев. 28 февраля 1944-го Григорий получил тяжелое осколочное ранение (осколки в бедре остались до сих пор) и пять месяцев провел в госпиталях.

Затем его вновь направили на учебу - на сей раз в 30-й учебный танковый полк в Челябинской области. Самый тяжелый советский танк Великой Отечественной ИС-2 поступил на вооружение в сентябре 1943-го. Дальность стрельбы ИС-2 прямой наводкой составляла полтора километра, навесные огнем - до трех. В ноябре 44-го полк получил танки на знаменитом Челябинском заводе и был направлен на 1-й Белорусский фронт, воевавший тогда в Польше.

- А перед этим наш 89-й отдельный полк прорыва был направлен на расширение плацдарма, захваченного на правом берегу Одера. В ходе одного боя наш танк подбили: снаряд оторвал люк и пробил противооткатное устройство пушки, и она вышла из строя. Тогда мы стали подвозить снаряды товарищам.

Но еще до этого танку нашего героя удалось отличиться. Вот строки из наградного листа: «В боях по расширению плацдарма на западном берегу реки Одер, будучи командиром орудия, товарищ Девятых показал себя смелым и решительным. В составе танкового экипажа уничтожил один танк типа «Тигр», 2 орудия и до 40 гитлеровцев. Достоин награждения орденом Красной Звезды».

16 апреля за 2 часа да рассвета началась мощная 25-минутная артподготовка. Затем на участках прорыва включились 143 зенитных прожектора, которые перебили обзор немецким приборам ночного видения и освещали дорогу нашим войскам.

«Овладеть столицей Германии городом Берлин» - так формулировалась задача 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова.

- Я был в составе группы из 60 «ИС-2», усиленной «тридцатьчетверками» и продвигавшейся к Берлину от Кюстрина (теперь это польский Костшин), - рассказывает Григорий Михайлович. - Мы принимали участие в штурме Зееловских высот, которые немецкое командование планировало удержать во что бы то ни стало. Оборона была мощной. На каждом перекрестке были вкопаны танки или стояли артиллерийские орудия. На каждой улице - огневые точки, окна превращены в амбразуры, в каждом подвале, этаже - «фаустники», и чем дальше, тем ожесточенней становилось сопротивление. Мы продвигались по улицам «елочкой»: один танк по левой стороне, другой по правой чтобы защищать друг друга.

25 апреля кольцо вокруг Берлина замкнулось, однако на безоговорочную капитуляцию новое немецкое правительство согласилось только 2 мая - когда был захвачен Рейхстаг.

Уже 10 мая нашу часть отвели обратно в городок севернее Берлина - Эберсвальде. Победу отпраздновали так: в столовой нам выдали «усиленный» обед: борщ, на второе - пельмени, беляши, что-то сладкое к чаю и победные 100 грамм. Все наши бойцы, которые были в Берлине, стремились оставить свою подпись на Рейхстаге, так что в конце концов там уже не осталось места. Мы съездили туда уже потом. А к нашим полевым кухням выстраивались очереди из годных немецких детей…

Из тех, кто родился раньше 1925 года, многих демобилизовали, а я служил в Эберсвальде еще 5 лет: в отношениях с союзниками возрастала напряженность. Жили мы в казарме, где до этого располагались немецкие части.

После демобилизации я вернулся в свою родную Удмуртию - в село Рябово, стал заботиться об отце. Поскольку специальности у меня не было, пришел на местную МТС, и меня направили в школу механизации. Два года проработал трактористом, комбайнером. К тому времени успел жениться. Перед прибытием домой заехал к другу в Чишминский район, там и познакомился со своей Надеждой Григорьевной. И вот, когда Леонид вернулся домой и за отцом было кому приглядеть, супруга настояла на переезде в Башкирию.

Сначала я устроился в военизированную пожарную команду завода Резиновых технических изделий - снабженцем. Случалось и на пожары выезжать. А потом вышло постановление ЦК: всех специалистов в области сельского хозяйства направлять в село. Как раз здесь, рядом с Шакшой, располагалась машинно-тракторная станция, а также колхоз «Юрмаш». Я согласился переехать, если дадут жилье. Тогда здесь стояли дома, раскулаченных и нам выделили квартиру в одном из них. А потом выделили землю под строительство. И мы построили свой дом. Прожили в нем лет 20, а потом, уже на пенсии, получил квартиру в многоэтажке. На месте наших домов теперь расположился детсад…

Из окна квартиры открывается живописный вид на Касимовское озеро, куда прилетают не только утки, но и лебеди. Григорий Михайлович любит здесь прогуляться. У них с Надеждой родился сын и две дочери, сегодня их радуют четверо внуков, трое правнуков. И сам участник битвы за Берлин выглядит на удивление бодро. Видно, тому, кто прошел фронтовую дорогу до конца, все остальные даются легко.

Екатерина КЛИМОВИЧ.