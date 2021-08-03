На старте – активные и азартные

– Мама, я чемпионка! – звонко кричит пятилетняя Настя и рассматривает медаль, которой ее наградили.

– Первое золото? – спрашиваю у родителей девочки.

– Первое, да какое! Когда узнали, что будет организован забег, решили участвовать. Отличное семейное мероприятие! –отвечает Рената Золотарева.

Пожалуй, лесной парк «Баланово» давно не видел такого количества легкоатлетов. В ярких майках, банданах, которые каждый повязывал на свой манер, они заряжали позитивом. Здесь в канун дня физкультурника состоялся легкоатлетический забег. Соревнования прошли по возрастным категориям до 10 лет, 11-12, 13-14, 15-18, 19-39, 40 лет и старше на дистанции от 500 до 2000 метров.

Самыми первыми пробежали юные демчане. Дети до 10 лет стали самой популярной возрастной категорией среди более чем 200 участников.

Завидную конкуренцию по массовости им составили семьи демчан. Район, как всегда, богат дружными и легкими на подъем жителями. От Фатыховых, например, заявились папа Руслан, одиннадцатилетняя Эмилия и семилетняя Эльза. Мама Илона тоже была бы рада присоединиться, но в коляске посапывает крохотный Марат.

– Часто участвуем в различных забегах летом, а зимой катаемся на лыжах, для нашей семьи это уже добрая традиция, – говорит глава семейства.

Ивановы выставили всю мужскую половину фамилии – папа Антон, сыновья Саша и Алексей. И здесь мама при детской коляске. Может быть, стоило организовать специальную дистанцию для молодых мам? А вот сразу три поколения семьи – дед Игорь Матвеевич в специальной экипировке, его дочь Наталья и внучки-школьницы Варвара и Арина. Стартовать, понятное дело, будут по очереди, а пока смотрят номера художественной самодеятельности и улыбаются шуткам, звучащим со сцены.

После того как организаторы объяснили правила: откуда стартовать, где финишировать, призвали к порядку и болельщиков, чтобы соблюдалась социальная дистанции, а при общении использовались медицинские маски.

Вот бегуны на старте. Первыми на 25 метров рванули карапузы в возрасте до трех лет. И пусть кто-то бежал на шее у папы, а кто-то за руку с мамой, пусть иные в растерянности остановились на последних шагах, медали вручили всем! Потом бежали 50, 100, 150 метров. У младших школьников – четырехсотметровка. И здесь уже все по-серьезному – спортивный азарт, борьба, лидеры.

После обеда спортивные состязания продолжились уже в парке культуры и отдыха «Демский».

На главной площадке района развернулись различные тематические локации. Вот слева расположились участники интеллектуальных игр на шахматный и шашечные турниры. Активистка и член общественного совета района Минигуль Масагутова одной из первых начала партию и одолела конкурента.

– Нравится продумывать стратегию игры, искать возможность загнать соперника в ловушку, – рассказывает она.

Шашками Минигуль-апай заинтересовалась еще в школьные годы. Играть научилась самостоятельно, наблюдая за поединками взрослых в читальном зале библиотеки. В восьмом классе школьный товарищ посоветовал активной участнице турниров тщательнее присмотреться к шахматам. И хотя сначала она посчитала это мужским увлечением, но потом «доигралась» до того, что стала участницей многих турниров, попала даже на Всесоюзные пионерские соревнования.

– Шахматы и шашки «преследовали» меня и здесь, – улыбается моя собеседница. – На Мелеузовском химическом заводе, где я работала старшим экономистом медико-санитарной части, пристрастила к интеллектуальным играм многих коллег. Однажды сборная команда города заняла третье место на республиканских соревнованиях по русским шашкам.

…Чуть поодаль от шашистов, на зеленой лужайке под спокойную музыку медитируют специалисты по йоге от студии танцев и фитнеса KVARTIRA17, а мимо них энергично и грациозно идут, словно проплывают, участники мастер-класса по скандинавской ходьбе. А там, где столпилась большая куча народа свои способности демонстрируют те, кто решил сдать нормы ГТО от Центра тестирования.

– В сентябре пойду на волейбол записываться, не буду больше ходить на танцы, – говорит юная демчанка свой подруге, наблюдая за волейболистами на песке площадки, созданном два года назад.

В этот день прошли финальные состязания турнира «Дема. Август. Волейбол», который проходил в течение последних двух недель.

За первое место боролись команды «Башкирский военизированный отряд», «Микрорайон Яркий», «ТСЖ Дема». Судьями выступали тренеры спортивной школы олимпийского резерва № 7 Владислав Зимняков и Альберт Хазиев.

Двенадцатилетний Федор Рыбин из лицея № 123 на песке играет не впервые, но, как признается, после покрытия в зале сложно перестраиваться.

– Я занимаюсь волейболом уже семь лет, когда пару лет назад открыли эту площадку, увлекся и пляжным, – говорит тинейджер.

Алина ГАРИПОВА.