До столицы – без пробок

Конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика завершены, начинается строительство путепровода в сторону Зинино и Нагаево. Он появится на 21 км железнодорожного перегона Иглино – Дема.

Длина его составит 106 м. К путепроводу будет вести новая дорога от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе, протяженностью 1,85 км. Планируется, что строительство закончится в 2023 году, старый переезд будет демонтирован.

Для жителей Нагаево это замечательная новость. Здесь проживает почти 25 тысяч человек, а летом это количество значительно возрастает. Микрорайон активно застраивается, планируется освоение еще 6 000 участков земли севернее села. А единственным въездом на территорию является Нагаевское шоссе с регулируемым железнодорожным переездом. В часы «пик» здесь образовываются пробки, время ожидания порой затягивается до часа. Люди нервничают, опаздывают на работу. Со строительством развязки проблема будет решена, - прокомментировал ситуацию первый заместитель главы администрации района Раиль Мирхайдаров.

Ирина ЕВГЕНЬЕВА.

В среднем за сутки через железнодорожный переезд проходят более 50 тысяч автомашин. На данном участке неоднократно случались аварийные ситуации.