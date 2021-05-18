Горзеленхоз – в помощь

По стране то там, то здесь происходят возгорания. Лесные пожары – бич жаркого лета, поэтому Управление пожарной охраны в целях профилактики проводит тактические учения. Деятельное участие в них принял МУП «Горзеленхоз».

Перед началом учений в первую очередь нужно проверить готовность сил и средств противопожарной защиты. По тактическому замыслу в 11.17 жителем микрорайона обнаружено «возгорание лесного массива». Огонь распространяется в направлении населенных пунктов и создает угрозу микрорайону Новомаксимовка и поселку Тимашево. К месту возгорания прибыл дежурный караул пожарной части в составе трех отделений.

Установлено, что распространился низовой, беглый огонь средней интенсивности. Возникла угроза его перехода на жилые дома. Руководителем запрошены дополнительные силы, на месте развернут оперативный штаб. На ближайших водоемах установлены пожарно-насосные станции, при помощи которых обеспечивается бесперебойная подача воды. Для мониторинга обстановки и дислокации возгорания привлечены мотовездеход и беспилотные летательные аппараты.

Работниками пожарной охраны, Центра общественной безопасности и Управления гражданской защиты организованы оповещение и эвакуация населения в безопасную зону. И здесь вступают в борьбу сотрудники Горзеленхоза. С помощью ранцевых установок они проводят опашку прилегающей территории. Доступ огня к населенному пункту перекрыт.

- Противопожарная опашка стоит недорого, однако такие меры очень результативны. Для ее проведения используются тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и крошат землю. Если же на территории, по которой пройдет техника, растут деревья и кустарники, они подлежат вырубке. Сотрудники Горзеленхоза оперативно справились с задачей, - прокомментировал начальник МБУ УПО Уфы Шамиль Тукумбетов.

Во время тренировки были отработаны вопросы взаимодействия подразделений Уфимского пожарно-спасательного гарнизона с должностными лицами и службами города по обеспечению жизнедеятельности при ликвидации лесного пожара. Всего в учении приняли участие 51 единица техники и 213 человек личного состава.

Ирина ШИПУНОВА.