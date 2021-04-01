Дорогу укрепили

В редакцию поступил звонок жителя Вотикеево: рядом с селом разрушается мост.

За комментариями мы обратились в отдел информации - пресс-службы района.

- Прежде всего хотелось бы отметить, что это не мост, а водопропускная система, которая была построена еще в советское время хозяйственным способом. В настоящее время, никакой угрозы обрушения нет, поскольку основная часть конструкции находится в удовлетворительном состоянии

Из-за того что ее строили без документов, на сегодняшний день необходимо провести техническое обследование. Мы обратились в администрацию Уфы с просьбой о проведении экспертизы соответствующих служб. И в самое ближайшее время обследование будет произведено.

14 апреля специалисты Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города (УСУРДИС) и жилищно-коммунальных служб администрации Орджоникидзевского района провели визуальный осмотр и выяснили, что в связи с активным паводком, произошел подмыв грунта, находящегося над конструкцией, что и дало усадку дорожного полотна.

В настоящее время специалисты Службы по благоустройству и содержанию произвели здесь работы по укреплению дорожного полотна, путем отсыпки грунта и бута. Вообще данный участок дороги находится на постоянном контроле, отсыпка щебнем и асфальтогранулятом здесь проводится регулярно. Яямочный ремонт проводится по мере необходимости.

Данная автодорога является дорогой общего пользования, ограничить движение большегрузных машин, относящихся к организациям и предприятиям, не представляется возможным.

Что касается Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), то в конце апреля будут обнародованы результаты участия в конкурсе этих проектов. Более того, на следующий год администрация района совместно с инициативной группой жителей также планирует участвовать в этой программе, для того чтобы со временем привести в порядок всю дорогу внутри села.