Рискованные демчане

– Сегодня многие переезжают жить в частный сектор. Но реального представления о том, что такое паводок, у новоселов нет. Между тем вода прибывает буквально за часы. Знаю это не понаслышке: я родился и вырос в Нижегородке. В былые времена там половину территории затапливало, – рассказывает глава администрации района Айдар Базгудинов во время очередного рейда по зонам, оказавшимся в зоне паводка: дорога в СНТ Козарез, садовое товарищество «Озон».

Несмотря на то, что помощи пока никому не требуется, глава района вместе с начальником Управления гражданской службы Сергеем Николаенко ежедневно выезжает в зоны возможного подтопления.

В последние годы район не страдает от весеннего паводка, хотя в зоне риска проживают более 1200 демцев, а это более 300 подворий. Но все же, береженого Бог бережет. Крупнейшее подтопление было в 2001 году. Тогда вода в Белой поднялась до отметки 937 см, в Деме – до 638 см, превысив рекорд двадцатилетней давности. Пострадали 59 жителей в 49-и домах СНТ близ озера Карьерное и в Демском лесничестве. Сейчас эти улицы также находятся в зоне риска. Кроме них возможно подтопление домов в Черноозерском кордоне, низменных участков вдоль улицы Исследовательской в районе реки Камышовки.

Ежегодно немало хлопот доставляет автомобильная дорога между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез Ленинского района около мостового перехода через старицу реки Белой. Вот и в этом году, смыло небольшой участок. За водой расположены СНТ «Альбатрос» и «Козарез», где проживают 10 человек.

– Живем здесь более десятка лет, серьезных подтоплений на нашей памяти не было, но все же подготовились вырыли ров со стороны озера, – встречают нас жители одного из домов.

Траншея шириной в полметра и глубиной в полтора на некоторое время удержит воду, но полностью не защитит.

– Оставаясь на подтопляемой территории, люди, конечно, рискуют. Отмечу, что эвакуировать такие семьи против их воли мы не имеем права, – говорит Айдар Рафаэлевич.

На случай эвакуации на базе общежития филиала Самарского государственного университета путей сообщения начал работу пункт временного размещения граждан. Он полностью соответствует всем требованиям сможет обеспечить комфортные условия для проживания. Здесь есть все необходимое – комнаты отдыха, пищевой блок, душевые, оснащенный медпункт и специально подготовленная комната матери и ребенка.

– Несмотря на то, что мы готовы принять их на должном уровне, жители неохотно оставляют свои жилища. Предпочитают отсиживаться на верхних этажах или у родственников неподалеку, боятся оставить хозяйство без присмотра, – комментирует ситуацию начальник Управления гражданской защиты района Сергей Николаенко.

Алина ГАРИПОВА.