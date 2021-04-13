Приходите к нам лечиться!

Стоматологическая поликлиника №8 вскоре отметит юбилей. 20 лет назад она приняла своих первых пациентов в здании на Зорге, 20. В 2006 году было присоединено отделение по Революционной, 167. С первых дней здесь работает врач стоматолог-терапевт высшей категории, заведующая лечебно-профилактическим отделением №2 Елена Копейкина.

- Помните время, когда пришли в поликлинику?

- Да, в 2001 году в связи с открытием новой стоматологической поликлиники, меня пригласили на заведование лечебно-профилактическим отделением. В то время я работала в стоматологической поликлинике №2 врачом-терапевтом и с удовольствием согласилась с предложением. Открывали мы ее практически с нуля. Приходилось закупать необходимый минимум: немного боров, по два-три инструмента, коробку стоматологического цемента, только чтобы скорее начать работать. С приходом нового главного врача Валерия Шарыгина к нашей организации присоединили отделение, ранее принадлежавшее общесоматической поликлинике. В «наследство» нам досталось, мягко говоря, далеко не новое оборудование и помещения, требующие капитального ремонта. Но остался замечательный коллектив, сплоченный, формировавшийся годами!

- А что сегодня?

- Сегодня мы оказываем все виды квалифицированной помощи. В отделении работают врачи стоматологи-ортопеды, стоматологи-хирурги, стоматологи-терапевты, пародонтолог. Светлые кабинеты, оснащенные новейшим оборудованием, лучшие материалы.

- Что можете сказать про коллектив?

- Он сложился давно, и хочу сказать, что у нас лучшая команда города. Наши опытные врачи с большим стажем и высшей квалификационной категорией и молодые талантливые доктора, недавно пришедшие к нам с университетской скамьи, получают только положительные отзывы от пациентов. Хочу отметить, что врачи любой специальности должны всегда учиться. Постоянно улучшать профессиональную деятельность, внедрять в работу новейшие методики и стоматологические материалы, работать с аппаратами, в разы улучшающими качество лечения, вот к чему стремятся мои доктора. И если уж речь зашла о коллективе, не могу не сказать слов благодарности нашим дорогим медицинским сестрам, регистраторам, хозяйственному персоналу. Улыбка администратора, встречающего пациента на входе в поликлинику, внимательное отношение работников регистратуры, чистота и уют в помещении, доброжелательность медсестер - все это создает комфортное время пребывания пациентов в нашей поликлинике!

- Какие сегодня основные проблемы у пациентов? С чем приходят на прием?

- Во все времена это кариес и заболевания пародонта. Наша задача -вылечить эти заболевания и, по возможности, предотвратить развитие новых.

- Тем более что растет число онкологических заболеваний…

- Да. У нас, кстати, бесплатно можно пройти онкоскрининг. На приеме пародонтолог использует аппарат люминисцентной стоматоскопии, способный распознать рак на самых ранних стадиях. Это такая лампа, которая высветит измененные участки слизистой оболочки рта.

- Какой совет можете дать читателям, которые хотят сохранить здоровье зубов?

- Регулярное посещение стоматолога, гигиена полости рта, правильно подобранный уход за зубами в разы уменьшат проблемы наших пациентов. На сегодняшний день на рынке представлено много аппаратов для качественной гигиены полости рта. Это электрические зубные щетки, ирригаторы. Молодым людям советую употреблять поменьше фастфуда, сладкой газированной воды и есть больше твердой пищи. Стресс очень сильно влияет на организм. Ведь во время жизненных неурядиц у людей буквально «вылетают» пломбы. Нужно учиться правильно на все реагировать. Всем желаю крепкого здоровья!

Мария АПКАРИМОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.