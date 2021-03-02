Не быть скучным – важно!

Лучшие из лучших педагогов столицы названы на церемонии закрытия конкурсов профессионального мастерства в Городском Дворце культуры.

Абсолютным победителем городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана», посвящённого Году науки и технологии, признан учитель физики гимназии №3 Петр Белобородов. Его дебют оказался успешным, вызвав симпатии жюри.

- Самым сложным было решиться на участие, - говорит Петр Игоревич. – Работаю в гимназии четвертый год, коллеги давно уговаривали, и дети убеждали, что получится. Спасибо им за помощь и поддержку. Только испытав свои силы, понял, насколько это здорово.

Особенностью нынешнего конкурса стал дистанционный формат, но трудности виртуального взаимодействия постепенно удалось преодолеть. По словам Петра Игоревича, он делал ставку именно на урок, ведь это то, чему учитель уделяет больше всего времени и сил. Как считает физик, в профессию его привела судьба. Он поступил на геофизику в БГУ и уже по ходу учебы, объясняя сокурсникам какие-то темы, понял, что ему нравится именно преподавать. И когда Петру Игоревичу после окончания вуза предложили попробовать себя в качестве учителя, он, не раздумывая, согласился.

- Надо любить свой предмет, детей, быть не скучным, тогда и у ребят возникнет более глубокое понимание, - делится педагог своими секретами. – Очень благодарен своему школьному учителю физики Татьяне Леонидовне Червяковой, которая смогла пробудить в нас настоящий интерес к своему предмету.

Для победителя в номинации «Учитель года столицы Башкортостана» -учителя истории и обществознания лицея №21 Амирхана Тимерханова высокая оценка жюри стала настоящим сюрпризом.

- Борьба была, можно сказать, суровой, - говорит он. - Мы с коллегами шли к финалу с разницей буквально в несколько баллов. До последнего не знали, кто станет первым. Я уже участвовал в конкурсе, рад, что и в этом году проверил свои силы.

Амирхан Шамильевич - учитель в третьем поколении: бабушка была географом, дедушка – заслуженный математик, а папа – учитель музыки. На конкурсе он апробировал свою методическую систему развития гибких навыков у школьников.

- В современном мире только 15 процентов навыков, приводящих к успеху, являются профессиональными, остальные - 85 - отвечают за командные навыки, коммуникацию, умение критически мыслить, предлагать новые современные идеи, - объясняет педагог. – Стремлюсь развивать эти качества в детях. Сегодня многие выдают себя за историков, претендуя на то, что их информация достоверна. Ребята впитывают ее из интернет-ресурсов и, к сожалению, не всегда обсуждают увиденное и услышанное со взрослыми. В такой ситуации перед учителем истории стоит серьезная задача - научить относиться к информации критично.

Победителем конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» признан педагог лицея №58 Альфия Газизова. Она и еще девять ее соперниц получили специальные призы Всемирного курултая башкир. Также призы предоставила компания учебного оборудования «Базис».

В номинации «Учитель года русского языка и литературы» лучшим стал учитель физико-математического лицея №93 Андрей Блинов. А учитель татарского языка и литературы татарской гимназии №84 Айгиза Габдрахманова первенствовала в конкурсе «Учитель года татарского языка и литературы».

Всего же в этом году в конкурсе «Учитель года» приняли участие 66 мастеров своего дела, 21 из них только начинают свой путь в профессии. В номинации «Педагогический дебют» отмечен учитель английского языка школы №98 Кирилл Кабиров.

- Наши молодые коллеги амбициозные и дерзкие, - говорит педагог с 25-летним стажем, учитель математики школы №104 Ольга Кошелева, признанная победителем в номинации «Перспективный взгляд». – Я проходила конкурсные испытания не раз, и всегда ощущение, что просыпаешься, заряжаешься креативностью, делишься опытом, но и перенимаешь его. В нашей профессии нет возраста, как и случайных людей. Дети жестко оценивают человека, и, наверное, поэтому многие не задерживаются в школе. В руках педагогов будущее России, и хотелось бы, чтобы отношение к учителям было соответствующим. И на это влияет не только экономическая составляющая, но и воспитание в семье, учат ли ребенка уважать старших.

В своей конкурсной работе Ольга Александровна постаралась показать, как интегрировать математику в жизнь, когда цифры правят миром. А самым сложным этапом ей показался классный час. Конкурсанты вытягивали жребий, чтобы выбрать одну из 12 тем, и для подготовки у них был всего один час.

Также на церемонии наградили лучших в своей профессии педагогов дошкольного и дополнительного образования в номинациях «Педагог-исследователь» и «Педагог-мастер». Абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям» признана педагог дополнительного образования ДЦТ «Орион» Тереза Амбарцумян.

Татьяна ШАНГИНА.

Фото Риты Ишниязовой.