Зажигая новые звездочки

Учитель Татарской гимназии №84 Айгиза Габдрахманова одержала заслуженную победу в номинации «Учитель года татарского языка и литературы столицы Башкортостана – 2021». Признается, что когда после 12 лет педагогического стажа получила предложение поучаствовать в конкурсе, вначале сомневалась. В своих силах была уверена, но все-таки - такая ответственность! Ученики проводили ее напутствием: «Вы лучше всех, мы за вас будем болеть». И вот – победа! Мы поговорили с ней сразу после конкурса.

- Айгиза Зуфаровна, как все прошло, какие впечатления?

- Очень волновалась, что оправданно. Но в целом, безусловно, не пожалела. Доброжелательные организаторы конкурса и жюри, очень благоприятная атмосфера. Сдружились с участниками, почерпнула немало нового, что пригодится в работе.

- Есть интерес у ребят к языку?

- Безусловно. К нам целенаправленно идут за углубленным изучением татарского языка. Это хороший бонус для молодых людей и для построения карьеры в последующем, да и просто в жизни пригодится. В начальных классах отводится два часа на язык и литературу, в старших - три.

- Вам нравится больше преподавать у старшеклассников или малышей?

- Интересно везде, но ближе мне, конечно, маленькие дети. Кто-то приходит подготовленный, а кто-то начинает с нуля. Вначале ребята оказываются не на равных: дети из районов уже неплохо разговаривают, а городские, бывает, и двух слов не знают. Начинаем с самых азов.

- В разговоре с именитыми педагогами нередко слышу фразу: «Они учатся у нас, а мы – у них»…

- Да, это касается и моих малышей. Нередко они меня поправляют и даже спорят. Скажем, слово «гриб» или «бабушка» можно произносить по-разному. Для детей из районов бабушки и дедушки – такой же авторитет, раз они по-другому называют эти слова, то и дети привыкли. Я им разъясняю, как нужно правильно говорить, но и сама черпаю для себя интересную информацию.

- А есть какие-то трудности в преподавании?

- Когда я начинала, ощущалась нехватка методических пособий, сейчас имеются все необходимые учебники и дидактические материалы.

- Участвуете в каких-то городских или республиканских конкурсах?

- Мои ученики нередко занимают призовые места в различных языковых состязаниях – в республиканском конкурсе «Пою мою республику», чтецов «Вдохновение». Особенно хочу отметить Тимура Бикбулатова: он был моей гордостью с первого класса. Жаль, переходит в среднее звено. Но придут новые ученики, зажгутся мои новые звездочки.

Ирина ШИПУНОВА.

КОРЗИНКА

Высших оценок за профессиональное мастерство удостоились, став победителями городского конкурса «Педагог-мастер-2021». Эльвира Горбушина (воспитатель, центр образования №29), Гузалия Левашова (педагог дополнительного образования, центр детского творчества «Созвездие»), Раушания Сабитова (воспитатель, детский сад № 37), Екатерина Селюкова (учитель русского языка и литературы, школа №127), Азалия Хазиева (учитель немецкого языка, гимназия № 47); Альбина Шаймуратова (педагог дополнительного образования, центр детского творчества «Созвездие»), Лейсан Шарипова (педагог дополнительного образования, центр детского технического творчества «Биктырыш»), Юлия Шатилова (учитель английского языка, физико–математический лицей №93).

