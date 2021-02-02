От импортозамещения до модернизации

В ежегодном послании Курултаю республики глава Башкортостана Радий Хабиров отметил работу Инжинирингового центра УГНТУ, который получил федеральный грант в размере 300 млн рублей.

Им руководит выпускник Нефтяного университета, кандидат технических наук, доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств», молодой ученый Дмитрий Матвеев.

По каким направлениям работает ИЦ, как строится его работа и как участие в Евразийском научно-образовательном центре повлияет на его будущее – об этом наша беседа.

- Инжиниринговый центр УГНТУ создан в 2014 году, а уже в 2015-м он стал победителем открытого публичного конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов создания и развития инжиниринговых центров. Сегодня мы – площадка интеграции науки и производства, где на собственных производственных мощностях инновационные идеи воплощаются в готовую серийную продукцию.

- Чем вы занимаетесь?

- Мы оказываем комплекс услуг по диагностированию, техническому освидетельствованию, экспертизе промышленной безопасности, выполнению проектно-изыскательских работ на объектах предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и опытно-промышленного производства. Проект «Программа развития инжинирингового центра УГНТУ» предусматривает консолидацию имеющегося опыта, знаний, компетенций университета по двум приоритетным направлениям: разработка и испытание продукции нефтегазового машиностроения, а также химия и биотехнологии. Его реализация позволит увеличить объемы услуг, в том числе за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции, направлений и географии оказываемых услуг; осуществить развитие производственной базы и материально-технического оснащения, а также создать новые высокотехнологичные рабочие места. Это, безусловно, позволит решить ряд проблем, связанных с импортозамещением в нефтегазовой отрасли. Участие в проекте поможет повысить качество образовательных услуг за счет участия студентов в реальных проектах с дальнейшим их трудоустройством. Мы можем стать полноправными участниками рынка в области оказания инжиниринговых услуг, в том числе с использованием собственных инновационных научно-технических разработок.

- С какими компаниями сотрудничаете?

- Наши заказчики - крупнейшие компании: «Транснефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Газпром нефть», «Башнефть», «Татнефть» и их дочерние общества.

- УГНТУ – участник Евразийского научно-образовательного Центра мирового уровня, созданного в Башкортостане.

- В рамках НОЦ УГНТУ выполняет функции ответственного исполнителя по двум крупным технологическим проектам: технологии рациональной разработки жидких углеводородов, технологии создания новых реагентов и каталитических систем для нефтегазохимии и ТЭК. Также будут реализованы отдельные проекты по направлению электрические машины нового поколения для авиации, в частности, проект по разработке быстродействующего измерителя температуры газов с использованием струйно-акустического датчика, рассчитанного на измерение температур до 1800˚С, который также вошел в программу Объединенной двигателестроительной корпорации по отработке технологий двигателей следующего поколения.

Помимо победы в конкурсе грантов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, УГНТУ в кооперации с ведущими вузами России стал победителем конкурса грантов по созданию научных центров мирового уровня.

- С чем связано дальнейшее развитие ИЦ?

- Оно обусловлено необходимостью расширения направлений видов деятельности, увеличения существующих объемов работ, реализации программ импортозамещения, подготовки высококвалифицированного персонала, модернизации производственной площадки.

Светлана ЯНОВА.