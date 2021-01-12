Человек нуждается в празднике

После долгих каникул тяжело втянуться в рабочий ритм. Как это лучше сделать рассказала педагог-психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Журавушка» Лариса Валитова.

- Первый рабочий день оказался для большинства достаточно тяжелым…

- Восстановление режима лучше всего начинать с небольших задач: ежедневно отправляйтесь спать на полчаса раньше, откажитесь от поздних просмотров фильмов, сериалов, постепенно начинайте убирать вредные продукты из своего холодильника. Пейте достаточное количество воды, чтобы восстановить организм после обильного и чрезмерного, а порой и вредного приема пищи.

Больше гуляйте на свежем воздухе, так как после праздников накатывает усталость - солнце и морозный зимний воздух вернут вас к жизни. Можно отправиться на прогулку с детьми, или, например, покататься на санках или лыжах с друзьями, и тогда хорошее настроение вам обеспечено.

Если до новогодних праздников вы ходили в спортзал, занимались бегом или йогой, постепенно возвращайтесь к тренировкам. Чтобы пережить стресс перехода от отдыха к работе, обменивайтесь свежими впечатлениями, полученными за время новогодних праздников, с коллегами. Эмоциональное обсуждение праздника все равно перейдет к обсуждению рабочих вопросов.

- Новый год многие воспринимают как начало нового жизненного этапа. Но 1 января - просто очередная календарная дата. И резко ничего не изменится. Как не разочароваться?

- Разочаровывается обычно тот, кто сначала был очарован - своими фантазиями, планами, мечтами. То есть у человека было немного больше ожиданий, чем диктует реальность. Например, вы ожидали от Нового года чего-то необыкновенного, загадочного, сказочного. Сама атмосфера этого праздника создает подобные ощущения и чувства. Но праздник закончился, вы возвращаетесь в обыденность - и, к сожалению, в сказку не попадаете. Следовательно, результаты не оправдали ожиданий, и наступает разочарование. Ожидание чуда больше похоже на детское, инфантильное, незрелое переживание.

На самом деле Новый год нам просто необходим для того, чтобы снова вернуться в детство, хоть ненадолго почувствовать себя счастливыми, беззаботными, беспечными.

- Перед Новым годом часто подводят итоги, и многие люди очень требовательны к себе. Излишний перфекционизм или критическое мышление приводит к тому, что человек недоволен тем, как он провел год. Как дать себе объективную оценку?

- К сожалению, у перфекционистов внутри обосновался внутренний критик - тот самый противный внутренний голос, который готов раскритиковать каждый сделанный вами шаг, который сразу придумывает сотню объяснений, почему вы не достойны похвалы, уважения, гордости за собственные достижения. Девиз перфекционистов - «Все или ничего!». То есть в подходе к жизни нет «золотой середины». Такое поведение формирует психическое и физическое истощение человека, неуверенность в себе, недовольство собой и результатами своей работы, унынию, напрасной трате сил и нервов, портит отношения с родными и друзьями, ухудшает состояние здоровья.

- Как избавиться от недовольства жизнью и начать радоваться тому, что имеешь?

- В первую очередь перестаньте ругать себя за плохие результаты или полное их отсутствие. Научитесь замечать свои достижения, даже если они, на ваш взгляд, и незначительные, цените свой труд, а не обесценивайте его. К сожалению, многие не видят того, что сегодня они лучше себя вчерашних. Не видит, что для счастья у них уже все есть. Пришла пора радоваться этому открытию прямо сейчас, улыбаться, делая счастливым себя, своих близких, друзей, коллег.

- А как сделать так, чтобы наши планы на новый 2021 год не остались просто планами, как воплотить их в жизнь и освободить от них место в личном багаже мечтаний?

- Необходимо уделить время планированию, даже если вы сомневаетесь в том, что задуманное удастся выполнить.

Составляя план, важно понимать, какой первый шаг в сторону его достижения вы совершите. Затем вам надо будет задуматься о трех следующих или трех возможных дальнейших шагах к достижению цели. Будьте готовы адаптироваться к результатам. Внутренняя готовность к тому, что часть этих планов не сбудется, а может, и сбудется, но не совсем так, как вы представляли, поможет вам сохранить позитивный настрой и веру в себя.

Хочу предложить вам известную методику пяти шагов для воплощения своих планов.

Выпишите все, что с вами случилось за этот год, все, что помните, любые ситуации, которые приходят на ум. Осознайте, что вы потеряли, а что приобрели. Например, «Я потеряла работу и обучилась новой профессии». Или «Я закончила отношения и осознала собственную самоценность». Проанализируйте, что из перечисленного списка вам нравится, а что - нет. Ведь даже те события, которые изначально кажутся негативными, в итоге могли привести к чему-то хорошему. Ответьте себе, что нужно сделать, чтобы в новом году было больше событий, которые вам нравятся? Учитывайте опыт этого года. Что сделать, чтобы в новом году было меньше событий, которые мне не нравятся, учитывая опыт этого года?

Когда вы закончите проводить анализ этого года по такому алгоритму, то у вас появится более четкое понимание, что и как происходило в вашей жизни в течение 2020 года, придет понимание того, что для вас будет важным и полезным в 2021-м.

- Многие сходятся во мнении, что 2020-й был достаточно тяжелым. Люди перенесли тяжелую новую инфекцию, многие остались без работы. Увеличилось ли число обращений в «Журавушку»? С какими проблемами чаще приходили уфимцы?

- «Журавушка» - это центр психологической и социальной помощи детям и подросткам. Хочу сказать, что дети быстрее взрослых адаптируются к любым изменениям в человеческом обществе, какой бы характер они ни носили. Поэтому, если трагедия в семье, связанная с последствиями COVID-19, детей не коснулась, то причины для их обращений к психологу, остались такими же, как в 2019 году.

Это адаптация дошкольников к посещению детских садов; некоторым первоклассникам нужна помощь психолога при адаптации к школе, для улучшения психоэмоционального фона, понимания своих возможностей, сепарации от родителей, поиска друзей.

Подростки находятся в поиске себя, своих внутренних и внешних ресурсов, могут испытывать трудности с выбором профессии. Существуют и несчастная любовь, и разводы родителей, вечный вопрос «отцов и детей», трудности общения с ровесниками, одноклассниками, улучшение качества жизни с опорой на самоценность детей, и прочее.

На самом деле дети - очень благодарные клиенты. Им нужна только самая малость, а затем они расправят крылья и полетят к своим свершениям.

Мария АПКАРИМОВА.