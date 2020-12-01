Зиме каждый рад, если греет азарт!

Юные жители Нижегородки получили прекрасный подарок: на улице Саляма появилась универсальная спортивная площадка, которая будет работать всесезонно. Радостное событие совпало со стартом районного этапа всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба».

– Когда составляли план на 2020 год, депутаты решили обновить хоккейную площадку. Раньше она была старая, с деревянными бортами, а сейчас мы видим сделанную по современным стандартам. Благодарю за оказанную помощь! – сказал на открытии глава администрации Ленинского района Олег Котов.

На дворе настоящая зима: снег, мороз, ветер. Но для любителей активного отдыха это не помеха. Сразу после открытия площадки на лед, где было по-настоящему жарко, вышли команды общеобразовательных учреждений.

– Сегодня юные жители Нижегородки принимают на правах хозяев ребят из центральной части района. Думаю, что хозяева будут гостеприимны, но в то же время проявят свой характер, – отметила депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Галина Ишмухаметова.

Успехов в состязаниях ребятам также пожелали депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Владимир Нагорный и городского Совета Павел Васильев.

Пока игроки раскатывались, осваивая новый лед, вратарь команды школы №25 продолжал надевать амуницию, уделяя внимание каждой мелочи.

– Правильная посадка снаряжения влияет на успех. Процесс переодевания до автоматизма уже довел, но зацепить крепления щитков на ногах без посторонней помощи не получается, – говорит лежащий на снегу Андрей Анваров, доверивший это дело товарищам.

Почетную миссию – сделать вброс шайбы доверили Олегу Котову, и уже через минуту команда лицея №1 забила ее в ворота соперников, сначала дав понять о серьезном настрое, а затем, несмотря на юный возраст, выиграв матч с командой школы №25 со счетом 7:1.

– В нашей школе нет постоянной команды, мы ее собрали экстренно, но ребята сыгрались быстро и продемонстрировали боевой дух, – говорит учитель физкультуры лицея №1 Аниса Альмухаметова.

– Играем для удовольствия. Ведь главное не победа, а участие. Во внеурочное время дети с удовольствием занимаются на хоккейной площадке на Заозерной и Нехаева, а теперь будут ходить и сюда, – добавила учитель физкультуры СОШ №25 Рушания Вилялова.

Затем на льду встретились хоккеисты из гимназии №39 и 24-й школы, в результате гимназисты обыграли соперников со счетом 12:0.

Финал оказался не менее зрелищным. В ходе динамичной игры серебра и бронзы удостоились команды лицея и 25-й школы. Кубок победителя выиграли гимназисты. На награждении отдельно отметили лучшего вратаря, нападающего и защитника: Аскара Халфина, Артура Сахабутдинова и Леонида Брэтман.

– В прошлом году наша команда победила на городском этапе «Золотой шайбы». И нынче мы так же верили в свои силы и с самого начала нацелились на победу. Ребята не подкачали. Вратарь за всю игру пропустил лишь одну шайбу. Отличились Аскар Халфин, Леонид Брэтман. Красивый гол в одном касании с острого угла забил Эмиль Шайбаков. Хочется верить, что из этих мальчишек в будущем вырастут Харламовы и Овечкины, – говорит учитель физкультуры гимназии №39 Эльвир Адигамов.

В Ленинском районе развитию массового спорта уделяется особое внимание. Оборудовано 126 сооружений, в том числе 9 хоккейных площадок, на которых проходят дворовые и районные состязания. Одними из ярких мероприятий января станут турниры «Золотая шайба» для средней и старшей возрастных групп. В феврале победители представят район на городском этапе.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.

Корзина: Хоккейную площадку жителям в рамках проекта «Реальные дела» подарили депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. Благодаря поддержке депутатов городского Совета для спортсменов приобрели двенадцать комплектов хоккейной формы и другое необходимое снаряжение, которое использовали для турнира.