Праздник в каждый двор

- Хорошо, что придумали такую акцию, как «#ЕлкиАрт. Праздник в каждом дворе», благодаря которой можно ощутить дух приближающегося Нового года, - говорит жительница Кузнецовского Затона Лилия Ахметшина. – Здесь и концерт известных артистов, и развлечения для детворы!

Сегодня на площадке по улице Геологов между домами 51 и 51/1 шумно и многолюдно. Сюда уже пришел Дед Мороз со Снегурочкой, поздравил ребят и провел интересные конкурсы. Наиболее смышленые получили из рук ледяной внучки сладкие подарки. Тем временем в привозных юртах развернулись мастер-классы, на которых педагоги Объединения детских, подростковых и молодежных клубов «Йэшлек» учили желающих создавать елочные игрушки, новогодний декор.

- А вот эту маску я надену на праздник, давно мечтала быть медвежонком! - радуется девятилетняя Ангелина Новак. – А для братика сделаю маску Дарт Вейдера.

Более подвижные ребята с удовольствием проходили в квесты, а взрослые стали зрителями яркого концерта с участием звезд башкирской эстрады - этно-рок групп «Аргымак», «Ант», ансамбля танца «Айтуган», фольклорного коллектива «Ауаз».

- Этот год был очень тяжелым, напряженным для всех. Как известно из истории, наш народ даже в самые трудные времена поднимал боевой дух с помощью песен и плясок. Поэтому желаю вам сегодня хорошо повеселиться, поднять себе настроение и оставить все тяготы в уходящем году, а в новый забрать с собой только радость и счастье, - поприветствовал участников праздника заместитель главы администрации района Рафкат Умаргалин.

Инициаторами Всероссийского проекта выступают арт-кластер «Таврида» и общественное движение «Волонтеры культуры». В Уфе акция прошла при поддержке Министерства культуры РБ, администрации Уфы и Республиканского центра народного творчества.

Зиля БАДРИЕВА.

Корзинка:

В рамках Всероссийского проекта «#ЕлкиАрт. Праздник в каждом дворе» в муниципальных районах и городских округах республики проходят концертные программы. Акция продлится до 30 декабря.