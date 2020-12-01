В предчувствии праздника

Площадь возле Дворца спорта превратилась в базар, правда, его «пододвинул» прекрасный ледовый городок, однако места хватило всем. Октябрьцы уже запасаются деревенским мясом к новогоднему столу.

Первыми оказываются здесь даже не фермеры, а представители отдела торговли, Центра общественной безопасности и ветеринарного контроля. Ведь необходимо обеспечить порядок, а также проверить необходимую документацию.

Погода стояла морозная и солнечная, торговля шла бойко. Недаром многие из продавцов отправились в путь затемно, чтобы уже с самого утра быть на месте, занять удобное место и разложить товар. Да и наши пенсионеры не привыкли отсыпаться: уже к 9.00 появились первые покупатели.

Продукцию предлагали сельчане Благоварского, Нуримановского, Иглинского, Давлекановского.

Гафурийского, Альшеевского, Илишевского, Кушнаренковского, Миякинского, Чишминского, Уфимского районов. Супруги Галимзяновы преодолели 120 километров, они привезли 300 килограммов говядины и чуть меньше свинины.

- Сейчас вырастить корову может позволить себе не каждый.

На покупку теленка уходит около 15 тысяч, и еще нужно потратиться на корм. Но доход все же есть, да и выбирать не приходится. Чем еще на селе заниматься? – рассказывает глава семьи.

Запросы у покупателей разные. Кому-то необходима на холодец мотолыжка, кому-то мякоть на голубцы и котлеты, а другим нравятся ребрышки. Сразу никто не покупает, идут по рядам, прицениваются.

Мне помогла выбирать мясо Рушания-апа. Пока мы двигались от лотка к лотку, поведала, что переехала в город четыре года назад. Дом в Кугарчинском районе оставила на свою младшую сестру. Ей – 82, крепкая, боевая. А в столицу приехала нянчиться с правнуками-погодками.

- В молодом мясе вкуса мало, - делится она. – Нужно искать скотину среднего возраста. Я вообще люблю лапшу из баранины. Очень вкусное и полезное блюдо, однако жирное. Теперь постепенно перехожу на конину.

Продавцы то и дело завлекают покупателей к своему столу.

- Одна мякоть, даром отдаю!

- Берите, не пожалеете, не свинина, а масло сливочное!

О добротности продукта можно не беспокоиться: некачественный товар не пройдет. За этим следят представители ветконтроля.

- Проводим санитарный осмотр, - говорит сотрудник территориального отдела Госветнадзора, - проверяем наличие документов, каждый продукт, который реализуется, должен пройти предварительный контроль. Сопровождаю ярмарки вот уже шесть лет, пока никаких нарушений

выявлено не было.

Возле своей «Газели» Фарит из Аургазинского района умело топором разделывает мясо. Пока супруга с сыном раскладывала аккуратно куски, он поделился секретами, как выбрать хороший продукт.

- Первым делом не стоит отправляться в магазины, - рассказывает продавец, - ведь ни для кого не секрет, что сегодня используют множество приемов для того, чтобы мясо выглядело аппетитнее и больше весило. Одним словом, без химических добавок не обходится. На рынке выбирать легче, да и мы поможем советом.

Цвет мяса – один из главных признаков его свежести: хорошая говядина должна быть сочно-красной, свинина – розоватой, телятина похожа на свинину, но немного светлее, баранина более темного, насыщенного оттенка. Тонкая бледная корочка от подсыхания – явление вполне нормальное, но никаких других посторонних пятен на мясе быть не должно. Жир своим видом может рассказать о многом, даже если вы его намереваетесь срезать и выбросить. Во-первых, он должен быть белым (или кремовым в случае с бараниной), во-вторых, иметь правильную консистенцию (говяжий должен крошиться, бараний, наоборот, быть достаточно плотным). Свежее мясо, если на него нажать, пружинит, а ямка, которую вы оставили, немедленно разглаживается.

Как советуют мясники, нужно иметь четкое представление того, что вы собираетесь приготовить,

ведь многие блюда предполагают использование различных отрубов.

Сфотографировав общительного сельчанина, мы с Рушанией-апой отправились дальше. Она прикупила небольшую курочку и стала рядиться, чтобы приобрести гуся. Фермеры из Чишминского района привезли целую «Газель» птицы. Продавали на 50-100 рублей дешевле. К ним даже выстроилась небольшая очередь. Хозяин говорит, что хозяйство большое – до полутора тысяч птиц. Содержит небольшой магазинчик в Чишмах, а здесь сейчас сделал месячную выручку. И нашей бабуле дал хорошую скидку.

Ну а улыбчивый дедушка из Иглино привез последний «привет из лета» – яблоки сорта «шаропай» и красные, неизвестного сорта. Их раскупили на ура, да и просил недорого: небольшое ведро по 150 рублей.

Покупатели довольны, рады продавцы. Понемногу все расходятся и разъезжаются. Теперь забота коммунальщиков – убрать столы, подмести и собрать мусор. Очистить площадь до следующей ярмарки.

Ирина ШИПУНОВА.

Фото пресс-службы Октябрьского района.