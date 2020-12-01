Спасибо за труд

Василя Абзалова уже 37 лет работает на Хлебозаводе №7. За это время она прошла путь от укладчика готовой продукции до начальника смены. В этом году ей вручена высокая награда - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.

- Василя Агзамовна, с чего начался ваш трудовой путь?

- Когда пришла на завод, мне было 18 лет. Начинала в 1983 году укладчиком готовой продукции, сразу после окончания технического училища №56. Позже без отрыва от производства окончила Уфимский техникум пищевой промышленности. За все это время кем только не успела поработать! Освоила профессии кладовщика, диспетчера по отпуску, начальника смены, табельщицы. С 2010 года тружусь инспектором по учету рабочего времени. В мои обязанности входит своевременная сдача табелей, отчетов, подготовка сводок о фактическом времени пребывания на рабочем месте сотрудников, выявление случаев нарушения дисциплины.

- Список большой! А какая работа на хлебозаводе самая сложная?

- Всегда, чем бы я ни занималась, любила это дело. Не могу сказать, что на моем трудовом пути были какие-то особые сложности. Тяжелее было работать начальником смены. На протяжении 27 лет выходила в ночные смены. Наверное, из всего того, чем я занималась, мне больше нравится нынешняя работа.

- Сейчас молодые люди все реже выбирают рабочие специальности. Для популяризации этих профессий даже проводят чемпионат Wirldskills. А что вас подтолкнуло в свое время?

- Особого престижа в то время не было. Увидела объявление, что идет набор в техучилище, и оно меня заинтересовало. Во время учебы познакомилась с Альфией Туктаровой. Вместе с ней и пришли на завод, работаем до сих пор. Сейчас она машинист в бригаде.

- А молодежь на ваш завод приходит?

- Да.

- Сейчас 37 лет на одном месте мало кто задерживается. По долгу трудятся люди старой закалки. Какой совет вы бы дали тем, кто постоянно в поиске?

- Тогда действительно было другое время. Люди крепче держались за свое место. Для этого, безусловно, нужно терпение. В любой работе случаются разные ситуации, пусть и не самые приятные. Поэтому я бы посоветовала, наверное, быть терпимее. И еще важный момент – всегда нужно быть требовательными к себе с профессиональной стороны.

- После стольких лет работы на хлебозаводе дома, наверное, не печете?

- Хлеб не пекла ни разу, а вот пироги, бывает, делаю. Когда уйду на пенсию, может, и займусь.

- А какой продукт, выпускаемый на заводе, самый любимый?

- Всегда покупаю хлеб «Стольный». Очень вкусный, сделан из ржаной муки.

Мария АПКАРИМОВА.

Фото из личного архива Васили Абзаловой.



Корзинка



В 2010 году Василя Абзалова награждена Почетной грамотой администрации Калининского района за многолетний добросовестный труд в хлебопекарном производстве.



В 2014-м - Почетной грамотой Уфимской городской территориальной организации профсоюза работников АПК Российской Федерации за долголетний добросовестный труд.



В 2016-м награждена ведомственной наградой - Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РБ.

В 2017-м отмечены Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ.

