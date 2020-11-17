Источник вдохновения Людмилы

В этом городском отдаленном уголке по названию Дема мирно уживаются различные национальности: русские, башкиры, татары, украинцы. И у каждого из есть возможность сохранять свой язык, культуру и традиции. Сегодня речь пойдет о представителях украинской диаспоры.

Совет украинцев уже девять лет возглавляет Людмила Костина. Началась ее история еще двадцать лет назад, когда она, переехав жить в Башкортостан, влилась в общественную жизнь района.

Родилась и выросла в Запорожской области, в городе Токмак. Родители были ее первыми учителями музыки и вокала и именно благодаря им она полюбила народные украинские и русские песни.

– Мой папа был заводилой на всех местных свадьбах и застольях. А мама обладала необыкновенным звонким голосом и нередко выступала на городских праздниках, – рассказывает Людмила Федоровна.

К Деме Людмила Федоровна имеет непосредственное отношение: ее мать родилась и выросла здесь, поэтому, когда в 2000 году пришлось уехать, она решила обосноваться в Уфе.

По приезду устроилась на работу в парк культуры и отдыха. Начала трудовую деятельность контролером, но постепенно втянулась в культурно-массовую работу. Вскоре она принимала участие в организации всех мероприятий, концертов, праздников, музыкальных дней. Частенько выезжала с концертной программой и в соседние районы.

– Как-то предстояло мне вступать перед призывниками. А в это время мой сын проходил срочную службу и писал письма, решила прочитать одно из них. Весь зал, затаив дыхание, слушал, а мамы, провожающие сыновей на защиту Отчизны, не прятали слез, – вспоминает она.

В 2001 году любители художественной самодеятельности организовали хор украинской песни «Джерело», с тех пор коллектив – неизменный участник всех районных мероприятий. Его актив – истинные ценители украинской народной песенной культуры Украины. Тогда Людмила Федоровна еще только приехала в район и начала работать в парке. Однажды весной на каком-то мероприятии она услышала, как на сцене выступают с украинскими песнями, ее сердце встрепенулось, и она будто вернулась в родные края. После концерта разыскала исполнителей, чтобы поближе познакомиться с ними. Да так впечатлила «джереловцев», что те буквально в тот же день пригласили ее на свои репетиции.

Когда в 2011 году на смену бывшему руководителю украинской диаспоры района Владимиру Ушкевичу предложили ее кандидатуру, в группе шутили: «Был у нас батько, пришла матушка». С тех пор она возглавляет Совет украинцев района. Она считает, что даже несмотря на то, что человек находится в тысячах километрах от родного дома, от родной земли, он не должен забывать свои корни, язык, культуру, а, наоборот, должен развивать народные традиции на новом месте.

Репертуар «Джерело» богат – здесь исполняются как народные, так и эстрадные песни. Украинский хор – дипломант республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь». А с приходом в коллектив аккомпаниатора Марины Садовниковой участницы коллектива начали выступать и под мелодичное сопровождение баяна.

Айлина АРСЛАНОВА

Фото из личного архива Л. Костиной