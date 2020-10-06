Торжество, посвященное Дню учителя, собрало в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима представителей уважаемой профессии со всей Уфы.

- Сегодня чествуем лучших из лучших, ежегодно отмечая достижения инновационных учреждений по основным направлениям отрасли, - отметила, поздравляя коллег, начальник городского Управления образования Елена Хаффазова. - Желаю всем в первую очередь здоровья, неиссякаемой энергии, энтузиазма, уважения и любви детей. Мы благодарим за ваш труд, опыт, которым вы также щедро делитесь на российских инновационных площадках.

Под аплодисменты она вручила почетные грамоты городской администрации лучшим педагогам и воспитателям. Особым вниманием сегодня окружены руководители дошкольных учреждений. Так, за успехи в полилингвальном обучении награду получила заведующая детским садом № 240 Советского района Лариса Саттарова.

Заведующая детсадом №69 Октябрьского района Виолетта Частоступова работает в системе образования 17 лет и считает, что в профессию приходят по большому призванию. Меняются времена, но искренность и открытость детей остаются неизменными. Не секрет, что большую часть дня ребенок проводит именно с воспитателем, и контакт с ним очень важен.

- Стала учителем по большой мечте, - делится преподаватель начальных классов Башкирского лицея №2 Гульгина Гарифуллина. – Стараюсь относиться к ним по-матерински, ведь младшеклассники нуждаются в особой заботе.

Четырнадцать уфимских учителей стали победителями конкурса на соискание денежного поощрения среди лучших учителей башкирского и русского языков. Учителя и педагоги дополнительного образования нашего города ежегодно становятся лауреатами и победителями конкурсов «Учитель года Республики Башкортостан» и «Сердце отдаю детям».

Зиля БАДРИЕВА.

zilyamk@yandex.ru

Корзинка:

В Уфе работают 11572 учителей, среди которых: 6 333 педагога школ, 4365 работников детских садов, 874 - учреждений дополнительного образования.