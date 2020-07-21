Подарок магистрантов

Ванильное, шоколадное, клубничное? Наверное, нет человека, который не любил бы побаловать себя мороженым, тем более если лето выдалось жарким, как нынешнее. Кстати, холодный десерт имеет солидный возраст, его начали изготавливать еще более 4 тысяч лет назад. Историю лакомства дополнили студенты БГАУ, разработав свой уникальный рецепт.

И вот оно, обогащенное пчелиным прополисом и пыльцой, оформленное кусочками фруктов, готово к дегустации. В его основу взят рецепт классического молочного мороженого. По мнению технологов, оно считается оптимальным для употребления, содержит минимальное количество консервантов и стабилизаторов. А вот над добавкой пришлось потрудиться. Подбирая компоненты, пересмотрели разные варианты и остановились на продуктах пчеловодства. Показать необычные способы применения прополиса и пыльцы решили в рамках подготовки к Международному конгрессу «Апимондия – 2021».

– Получилось не только вкусно, но и полезно. Наукой доказано: все, что производят пчелы, имеет антибактериальное и противовоспалительное свойства, к тому же башкирский мед – является брендом республики, – рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Зульфия Галиева. – Компоненты сложны тем, что имеют клейкую и смолистую консистенцию. Поэтому особо долго искали способ их внесения и дозировку. Пробовали внедрить в мясные полуфабрикаты, колбасы – самый удачный эксперимент получился с мороженым. Но и здесь важно не переусердствовать, иначе продукт станет не привлекательным для потребителей. Будет горчить и окрасится в коричневый цвет.

Над рецептурой магистранты факультета пищевых технологий Ильяс Шарипов и Рамина Гибадуллина вместе с научными руководителями – профессором кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии Ириной Мироновой и доцентом Зульфией Галиевой трудились целый год. В настоящее время научные изыскания продолжаются. Впрочем, профессиональное сообщество уже оценило результат их работы, отметив дипломом I степени и медалью Международного смотра-конкурса лучших инновационных разработок Agritech–III-2020. Интерес проявляют производители республики и Санкт-Петербурга. В планах – получить патент на разработку.

Квас с мятой – успокаивает

На факультете также разрабатывают различные рецепты кваса. Содержащий мяту находится на завершающей стадии исследований. По мнению экспертов, у него большие шансы попасть на прилавки, поскольку пряное растение обладает тонизирующим и успокаивающим свойством, замечательно утоляя чувство жажды в жаркую погоду.

– В данный момент мы предлагаем его местным производителям. Он получается путем брожения зерновых культур, при этом важно соблюдать технологию. А продавцы сегодня зачастую предлагают лишь квасной напиток, – объясняет доцент кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья Александр Гусев.

В планах магистрантов – разработка рецептур с добавками имбиря, листьев и плодов смородины, малины. Молодые ученые экспериментируют и со сроками брожения, различными марками дрожжей, добавляют копченый солод, чтобы вывести оптимальный вкус сезонного напитка.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото пресс-службы БГАУ.