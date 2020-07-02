Послание в 2050-й

Выпускники УГНТУ заложили капсулу времени – коллективное послание, которое прочтут их потомки в 2050 году. Что они узнают? Особых тайн нет – им поведуют о том, как проходит пора студенчества 20-х годов XXI века, как интересно было слушать лекции лучших преподавателей, какие удивительные открытия происходили на практике, как весело проходили каникулы, какие были победы в спорте. И, конечно, о чем мечтает нынешнее поколение.

- Надеюсь, что наши сегодняшние выпускники с теплотой и гордостью будут вспоминать о годах, проведенных в стенах университета,- сказал ректор УГНТУ Олег Баулин. – Окончили вуз более 4,5 тысяч специалистов. 1200 из них получили дипломы с отличием, более 300 - являются иностранными гражданами более чем 20 стран мира. Профессорско-преподавательский состав прикладывал максимум усилий для того, чтобы не просто получитьт высококвалифицированных специалистов в узких тематических областях, но и сформировать общечеловеческие ценности: умение понимать друг друга, работать в команде, взаимодействовать. Желаю, чтобы у ребят все получилось на «отлично», и добавлю, что с дипломом УГНТУ по-другому – не бывает!

Выпускников поздравил глава администрации района Марат Галиуллин:

- Здесь реализуется огромное количество различных проектов. Очень приятно видеть молодежь, которая является нашим будущим и сумеет сделать мир лучше. Поздравляю выпускников УГНТУ с завершением учебы, желаю им добра, здоровья и побед в трудовой деятельности, - сказал Марат Мударисович.

Капсула времени заложена на Аллее выпускников перед главным корпусом. Она будет вскрыта студентами ведущего технического университета страны в 2050 году.

Виктория ИВАНОВА.