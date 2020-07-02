Создавая новые традиции

Кондитерские изделия с натуральными ягодами заполнили ароматом всю округу, а за соседним столом под солнечными лучами всеми цветами радуги переливаются фигурки сов, бабочек, стрекоз… Чуть дальше кто-то предлагает продукцию сельского хозяйства – садовая, лесная земляника, малина, вишня.

В районе традиционно в день выборов организовываются ярмарки. Не стал исключением и 1 июля – ровно к полудню на площадку перед Дворцом творчества «Орион» стали собираться те, кто был готов предложить свою продукцию.

– Такие фестивали мы проводим регулярно, это своего рода помощь и поддержка мамам. Ведь женщины во время декрета не сидят сложа руки, а предпочитают занять себя: одни вяжут, другие шьют, кто-то занимается закупкой детских товаров или косметики. Здесь у них есть возможность продать свое и купить необходимое. Получается своего рода взаимообмен, – говорит организатор ярмарки Эльвера Хайбуллина.

С инициативой организовать вещевые ярмарки выступили администраторы сообщества «Демские мамочки» – Эльвера и Екатерина Малышенко. Идея возникла спонтанно. Отслеживая соблюдение правил группы, они заметили, что мамы обращаются с просьбой помочь им найти определенный товар и предлагают свою. Так, впервые в день выборов президента страны 18 марта 2018 года решили организовать ярмарку. Большую помощь им тогда оказала администрация района.

– Тогда на участие заявку оставили более сорока желающих! А под конец уже пришлось отказывать, потому что выделенных мест было недостаточно, – говорит Эльвера.

Сегодня на фестивале есть как старожилы, так и новички. Например, Айгуль Липовская принимает участие в первый раз. У нее на столе картины, расшитые крестиком или бисером, и украшения из бисера. Если первым занималась уже с детства, то бисер собирать было некогда, хотя маленькие пакетики со стеклянными камешками давно лежали в шкафу и ждали своего часа. Он наступил как раз во время пандемии, когда из-за самоизоляции не могла принимать пациентов.

– На одно изделие нужны четыре пакетика бисера разных цветов. Каждый использовала примерно на четверть, поэтому посчитаем стоимость только одного пакета – 50, метр проволоки 7-8, основание для броши – 30, тюбик клея – 65. Себестоимость товара – примерно 150, а итоговая цена 250-300 рублей, – говорит женщина.

А другая рукодельница, хотя в Деме выставляется в первый раз, является активным участником ярмарки современного мастерства «Город мастеров». В ее коллекции – береты, купальники, маечки.

– Особо не любила кропотливых занятий, но когда научилась вязать крючком, затянуло, – говорит Лиля Ганиева.

Вяжет в свободное время, говорит, что после активных занятий танцами, которые она проводит в своей студии, любит посидеть расслабиться под приятную музыку. За все время чего только не вязала: от слингобус до героев мультфильмов. Признается, что иногда на улице останавливают мамы и просят продать или связать такую же.

– В Дему переехали зимой, меня поразило единство и сплоченность местных мам, – говорит Зарина Ишмаева, пришедшая с трехлетней дочкой Дариной, и рассказывает, как после покупки квартиры у них возникли финансовые затруднения, и не было возможности обустраивать квартиру, в группе ей предложили шторы, комплект стульев.

– Не говорю уже о садово-огородной продукции: каждый день вижу, как мамы безвозмездно предлагают яблоки, помидоры, огурцы, картофель, – говорит она.

Айлина АРСЛАНОВА.