Утвержден новый состав Госсовета

Президент России Владимир Путин своим распоряжением утвердил новый состав президиума Государственного совета. В него вошли восемь действующих глав регионов, в числе которых руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Кроме него в Госсовет вошли: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Созданный в 2000 году в качестве совещательного органа Госсовет в скором времени может изменить свой статус. В соответствии с поправками, которые предложил Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием, вопрос формирования Госсовета главой государства может быть внесен в Конституцию страны. Согласно поправке, Госсовет создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

При этом президент отметил, что по существующему замыслу Госсовет не должен стать второй палатой регионов наравне с Советом Федерации.

