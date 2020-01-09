Уборка? Полноценная зарядка!

Для того, чтобы обеспечить уфимцам комфортное, быстрое, а главное безопасное движение по дорогам, сотрудники районного МУБа трудятся с раннего утра и до позднего вечера.

Основной объем работ проходит в ночное время. На линию, в зависимости от объема осадков выходят 35-40 единиц снегоуборочной техники. При обильных дополнительно привлекаются 10-15 спецмашин.

Неделя началась с вывоза снега с улиц Первомайской и Невского, очистки технических полос по ул. Ульяновых и остановок по Трамвайной, а также в микрорайоне Максимовка. От сугробов освободились тротуары по Гвардейской, Интернациональной, Сельской Богородской, Тухвата Янаби.

В связи с резким понижением температуры воздуха сотрудники обслуживающих организаций проводят подомовой обход с целью выявления незакрытых дверей во избежании размораживания системы отопления мест общего пользования. Проверяют подъезды, подвальные и чердачные помещения.

Действуем сообща

Горожанам, оставляющим машины под открытым небом, то и дело приходится откапывать свои автомобили. Такая полноценная зарядка могла бы и затянуться, если бы на помощь не приходили сотрудники обслуживающих организаций.

Наряду с ежедневной уборкой во дворах продолжается планомерная комплексная очистка придомовых территорий. Сотрудники обслуживающих организаций расчищают от снега кровли, козырьки над балконами и подъездами, пешеходные дорожки, парковочные карманы согласно установленным графикам. Для облегчения работы спецтехники и достижения наилучшего результата жилищники заблаговременно просят жильцов переставлять свои автомобили, ориентируясь на график.

Вопросы задали напрямую

В ЖЭУ №30 состоялся прием граждан, который провел глава районной администрации Сергей Кожевников. В нем приняли участие руководители структурных подразделений администрации, правоохранительных органов и общественных организаций.



Основными темами для обсуждений стали вопросы благоустройства и коммунального хозяйства. В каждом конкретном случае гражданам подробно было разъяснено, какие шаги будут предприняты для решения проблемы. Ряд вопросов взяты на контроль.



По результатам приема даны конкретные поручения заместителям и руководителям структурных подразделений.

Мария АПКАРИМОВА.