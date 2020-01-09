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Маткпитал на первенца - уже весной

Автор: cmanager от Вчера, 09:11

Маткпитал на первенца - уже веснойВ своем Послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин в качестве одной из мер по поддержке семьи и улучшению демографии анонсировал выдачу материнского капитала на рождение первенца.
Вероятно, реализация меры станет возможной уже этой весной.
Как сообщают «Известия», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первенца, а также жилищные выплаты на детей начнут оформлять уже в марте-апреле. Для этого в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи» будут внесены изменения.

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Категория: Вторник

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